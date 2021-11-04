Independent: США обеспокоены ростом военной силы Китая

Прошло несколько месяцев напряжённости в отношениях между США и Китаем, и теперь американские чиновники говорят, что предвидят проблемы с Китаем на нескольких фронтах. Пентагон обеспокоен, в частности, скоростью технологической модернизации Китая в самых разных программах, пишет The Independent.
Темпы развития Китая заставили США переориентировать свою политику, пишет The Independent. Хотя Россия в вопросе ядерного оружия остаётся для Штатов более серьёзной стратегической угрозой, чем Китай, Пекин угрожает доминированию США сильнее, благодаря своим экономическим ресурсам и быстрой военной модернизации, приводит автор статьи мнение генерала Джона Хайтена, который прежде командовал ядерными силами США. По его словам, если ничего не сделать, то Китай обойдёт Россию и США по общей военной мощи в ближайшие годы.
Автор статьи напоминает, что совсем недавно американские власти были застигнуты врасплох, когда Китай испытал свои сверхзвуковые ракеты. Тогда глава Объединённого штаба генерал Марк Милли отметил, что США обеспокоены тем, что это лишь часть систем, которые Китай испытал за последнее время. По его словам, развитие сил Китая идёт в сфере космоса, киберпространства, а также в традиционных сферах наземных, морских и воздушных сил. Кроме того, эксперты отмечают, что Китай расширяет свой арсенал межконтинентальных ракет.
Поэтому и конгресс решил новый оборонный бюджет посвятить тратам на космос и кибероперации, а также на сверхзвуковые технологии.
Помимо всего прочего, отдельную обеспокоенность у США вызывает Тайвань. Президент США Джо Байден отметил, что у Вашингтона есть обязательства по защите Тайваня. А глава Госдепартамена Энтони Блинкен заверил китайских коллег, что политика Штатов, в рамках которой они имеют отношения только с Пекином, не изменилась, пишет The Independent.
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