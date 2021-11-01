SCMP: испытания сверхзвуковых ракет грозят миру новой гонкой вооружений

США считают, что Китай провёл испытания сверхзвуковой ракеты, способной нести ядерный заряд. Теперь задача американских инженеров — создать новые системы противоракетной обороны, способные защитить от таких ракет. Как пишет South China Morning Post, судя по всему, грядёт новая гонка оружия, но уже в сверхзвуковой категории.

Как пишет South China Morning Post, растущая гонка за сверхзвуковыми ракетами, в которой принимают участие Китай, США и Россия, повышает опасность ошибки в расчётах, что может закончиться военным конфликтом, предупреждают специалисты по вопросам безопасности.

Обеспокоенность Соединённых Штатов вызвали проведённые в Китае испытания. Вашингтон считает, что это были испытания сверхзвуковых ракет — Пекин всё отрицает. Американские эксперты даже сравнивают сегодняшний день с полётом в космос советского спутника, после которого началась космическая гонка. Как тогда он дал преимущество Советскому Союзу, так и сегодня, по оценке аналитиков, в технологиях создания сверхзвуковых ракет США на годы отстают от Китая.

Первые испытания сверхзвуковых ракет Китай провёл ещё в 2014 году, Россия присоединилась к этой гонке двумя годами позже. Штаты, в свою очередь, активно занимались этими разработками в начале 2000-х, но финансирование сократили. Теперь же и Пентагон, и конгресс проявили интерес в развитии и скорейшем размещении сверхзвуковых систем. В частности, это желание продиктовано именно успехами России и Китая.

Эксперты опасаются, как бы это всё ни привело к новой гонке вооружений. Сверхзвуковые ракеты несут в себе больше неопределённости с технической точки зрения по сравнению с обычными баллистическими ракетами. Поэтому в случае конфликта они увеличат вероятность неправильной интерпретации и слишком сильной реакции.

При этом в Штатах опасаются, что Пекин отошёл от своей давней стратегии — иметь минимальные силы сдерживания. Соответственно, и Вашингтон решил пересмотреть свою политику по ядерному оружию.

Китай подчёркивает, что не собирается использовать ядерное оружие первым. Но эксперты отмечают, что упор Китая на вооружения, способные дать быстрый ответ, может означать, что у военных будет меньше времени на анализ информации, а это может привести к неправильным выводам.

По словам других экспертов, если Китай на самом деле провёл испытания со сверхзвуковыми ракетами, способными нести ядерный заряд, то это значит, что он пытается прорваться через защитные системы США. Такие ракеты на данный момент представляют серьёзную проблему для существующих систем ПРО из-за своей манёвренности, а также способности лететь ниже, чем обычно. Так что, по словам американских генералов, именно на разработку систем, способных перехватывать сверхзвуковые ракеты, будут направлены усилия инженеров.

Действия России и Китая, отмечают военные, несут в себе возможность для дестабилизации ситуации. Их разработчики занимаются тем, чтобы создать ядерные ракеты, которые было бы сложнее распознать и обнаружить. А значит, на США ложится дополнительная нагрузка по разработке средств для противостояния таким угрозам, пишет South China Morning Post.