Washington Times: в Госдепе США обеспокоены ростом китайского ядерного арсенала

За последние годы Пекин резко нарастил свой ядерный и ракетный арсенал, пишет The Washington Times, ссылаясь на данные Госдепа США. Отмечается, что Китай расширил свои производственные мощности, а также активно производил ракеты средней дальности, в то время как США и Россия не могли этого делать по условиям ДРСМД. Американское военное командование особенно обеспокоено китайскими сверхзвуковыми ракетами, способными преодолевать сложные системы ПРО.

В последние десять лет Китай резко расширил свой арсенал ядерных и обычных ракет, почти утроив выпуск баллистических ракет, пишет The Washington Times, ссылаясь на данные Госдепа США.

Кроме того, в Госдепе считают, что Китай близок к нарушению ДНЯО, поскольку Пекин отказывается присоединиться к США и России в обсуждении соглашения о сокращении ядерных вооружений. По словам спецпредставителя президента США по контролю за вооружениями Маршалла Биллингсли, Китай не соблюдает условия статьи 7 ДНЯО, а потому следующая администрация должна приложить полный спектр оборонительных, экономических и дипломатических средств, для того чтобы привести Пекин за стол переговоров. Биллингсли также отметил, что КНР предприняла самое масштабное расширение ядерного арсенала со времён начала холодной войны. Согласно графику, опубликованному Бюро по контролю за вооружениями, с 2010 года китайские производственные мощности для изготовления ракет выросли на 180%.

Издание напоминает, что китайская сторона долго отказывалась принимать участие в переговорах о контроле за вооружениями, заявляя, что ядерный арсенал КНР предназначен для самообороны и значительно уступает по объёму ядерным запасам США и России.

Как пишет The Washington Times, наибольшее беспокойство США вызывают китайские ракеты DF-21 и DF-26, обладающие достаточной точностью, для того чтобы поражать движущиеся корабли. Кроме того, американское военное командование обеспокоено сверхзвуковой ракетой DF-17, разработанной для преодоления сложных систем ПРО. Помимо прочего, Китай также наращивает производство субмарин с ядерным оружием, которые способны наносить удары по американской территории.

На протяжении нескольких десятилетий Китай наращивал свой арсенал ракет средней дальности, в то время как США и Россия не могли создавать их по условиям ДРСМД, отмечает издание. В 2019 году администрация Трампа вышла из ДРСМД, обвинив Россию в нарушении условий договора. Кроме того, Трамп заявил, что продление договора СНВ-3, срок которого истекает 5 февраля, должно включить в себя Китай. Маршалл Биллингсли отметил, что Россия согласилась ограничить свой ядерный арсенал в обмен на годовое продление СНВ-3.