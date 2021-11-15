Sky: виртуальные переговоры Байдена и Си дают надежду на американо-китайскую разрядку

Лидеры США и Китая вскоре должны провести виртуальную встречу, на которой им предстоит обсудить огромное количество важных вопросов, сообщает Sky News. По словам корреспондента телеканала, существует вероятность, что личная беседа Джо Байдена и Си Цзиньпина поможет ослабить напряжённость между странами, несмотря на существующие между ними заметные противоречия.

Позже сегодня американский президент Джо Байден проведёт виртуальную встречу с китайским лидером Си Цзиньпином. Ожидается, это будут их самые долгие переговоры при администрации Байдена.

С нами снова на связи из Пекина корреспондент Sky News Том Чешир. Доброе утро, Том. Я подозреваю, на этой встрече предстоит обсудить очень многое.

ТОМ ЧЕШИР, корреспондент Sky News: Да, очень обширный список, Нил. Существуют огромные разногласия по большому количеству вопросов. Среди них происхождение COVID-19, посвящённое ему расследование, торговля, Южно-Китайское море, Гонконг, Синьцзян, нарушения прав человека, которые, по словам США, там происходят.

Но я думаю, что в действительности самый важный вопрос для обеих сторон — это Тайвань. Он стал заметным источником напряжённости в отношении двух стран. Китай расценивает американское вмешательство как скрытую поддержку независимости Тайваня. США следят за действиями Китая, который отправляет военные самолёты в воздушное пространство и зону опознавания Тайваня.

Ситуация очень взрывоопасная. Поэтому, я полагаю, существует надежда, что эти виртуальные переговоры помогут слегка разрядить обстановку, несмотря на всю ту риторику, которую мы наблюдаем. И я думаю, что это возможно.

Более того, отношения потихоньку улучшаются. Мы стали свидетелями этому на конференции COP26. США и Китай по-настоящему удивили, выпустив совместное заявление, в котором пообещали вместе бороться с изменением климата, несмотря на свои расхождения. Документу не хватало конкретики, но он поднял настроение участникам COP26.

Кроме того, важный момент — отношения между Си Цзиньпином и Джо Байденом. Они знают друг друга продолжительное время, поскольку оба были своего рода вице — вице-президентом и вице-премьером в случае с Си — при администрации Обамы. Они проводили время вместе.

Джо Байден, конечно, называл Си Цзиньпина «головорезом» в ходе избирательной кампании. Но, на мой взгляд, это можно списать на предвыборную риторику.

Я надеюсь, что, возможно, эта личная история поможет сдвинуть процесс с мёртвой точки, потому что их связи находятся в очень плохом состоянии. Я считаю, что речь идёт о двух самых важных странах в мире, самых важных отношениях в мире. Поэтому то, что произойдёт на этой виртуальной встрече, будет иметь колоссальные последствия, и все будут внимательно за ней следить.

Большое спасибо, Том.

Дата выхода в эфир 15 ноября 2021 года.