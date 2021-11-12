WT: китайские ВМС стали крупнейшими в мире — и останавливаться на достигнутом не собираются
ВМС Китая на данный момент являются крупнейшим военным флотом в мире, притом что к концу десятилетия Пекин будет обладать 460 военными кораблями, пишет The Washington Times со ссылкой на материалы ежегодного доклада Пентагона о военной мощи Поднебесной.
На данный момент ВМС КНР насчитывают 355 военно-морских платформ, включая крупные надводные корабли, подводные лодки, авианосцы, десантные корабли и корабли минного заграждения.
В то же время ВМС США могут выставить на поле боя 296 кораблей, однако в состав флота входят в том числе и 11 авианосцев, которые способны поддерживать влияние Вашингтона на больших расстояниях. ВМС США также включают в себя 115 крейсеров и эсминцев, 68 подводных лодок, 31 десантный военный корабль и 59 малых надводных кораблей и судов тылового снабжения.
По словам американских аналитиков, ВМС Китая, которые растут благодаря экономической мощи Пекина, собираются в кратчайшие сроки построить новые военные корабли — в основном это крейсеры с управляемым ракетным оружием, эсминцы и корветы, а также подводные лодки.
«Эта техника значительно укрепит потенциал ВМС Китая в плане противовоздушной обороны, противокорабельных и противолодочных средств. Она будет крайне важна, так как ВМС Китая расширяют свою сферу деятельности за пределы досягаемости береговых систем ПВО НОАК», — говорится в докладе Пентагона.
Пытаясь установить контроль над Южно-Китайским и Восточно-Китайским морями, ВМС Китая наращивают свой военный потенциал в прибрежной зоне путём крупномасштабного производства ракетных корветов. Всего планируется построить не менее 70 кораблей подобного типа. Кроме того, в прошлом году Пекин начал строить ракетные крейсеры, способные вести огонь противокорабельными ракетами, ракетами класса «земля-воздух», торпедами, а также бороться с подлодками и атаковать цели на суше.
При этом ряд модернизированных китайских эсминцев оснащены сверхзвуковыми противокорабельными ракетами YJ-12A, которые позволят Пекину в случае необходимости поражать американские корабли на больших дистанциях. Весьма вероятно, что эти корабли созданы специально с учётом потенциального американо-китайского конфликта за Тайвань.
По словам Пентагона, для поддержки этих боевых кораблей Китай также строит передовые суда разведки и управления, которые будут наводить на цели флот. «Сочетание потенциала наносить удары с суши с наличием у ВМС Китая надводных и подводных боевых единиц обеспечит НОАК вариативностью в плане нанесения ударов на большие расстояния», — отмечают авторы доклада.
Что же касается подводных лодок, то Китай планирует к 2030 году спустить на воду восемь подобных судов, которые способны нести на борту ядерные ракеты. Кроме того, предполагается, что к 2030 году подводный флот Китая будет превосходить по численности подводный флот США. Тем не менее аналитики считают, что потенциал ведения подводной войны у США всё равно будет несколько больше.
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