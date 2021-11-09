SCMP: не игра с нулевой суммой — дипломаты КНР призвали прекратить демонстрацию силы в Южно-Китайском море

Выступая на форуме по Южно-Китайскому морю, глава МИД КНР Ван И заявил, что Пекин выступает против того, как «некоторые страны» демонстрируют в регионе свою военную мощь «ради сохранения морской гегемонии», сообщает South China Morning Post. Как отмечает издание, наращивание военного присутствия американских и союзных сил в Южно-Китайском море, как и ответные действия ВМС Китая, вызывает обеспокоенность из-за риска случайных столкновений.

Высокопоставленные дипломаты КНР призвали США прекратить демонстрацию силы в Южно-Китайском море, сообщает South China Morning Post. Во вторник 9 ноября в ходе своего выступления по видеосвязи на региональном форуме в городе Санья, провинция Хайнань, глава китайского МИД Ван И заявил, что «некоторые страны» пытаются продемонстрировать своё господство на море.

«Мы выступаем против того, как некоторые страны ради сохранения господства на море демонстрируют свои силы и формируют целые группировки, продолжая ущемлять законные права и интересы других государств», — прокомментировал Ван И. Также глава китайской дипломатии подчеркнул: «Мы должны придерживаться принципа многосторонних отношений и совместными усилиями поддерживать порядок на море. Океан — это не игра, в которой может быть лишь один победитель, и никто не должен использовать океан как средство злоупотребления властью в одностороннем порядке».

Как напоминает издание, в последнее время Китай и США наращивают военное присутствие в спорных водах Южно-Китайского моря. И это усиливает риск случайных конфликтов. Эти опасения лишь усилились, после того как США привлекли к делу своих союзников, включая Великобританию и Францию, которые теперь тоже направляют в регион свои военные корабли. К примеру, только в прошлом месяце авианосная ударная группа USS Carl Vinson и британский авианосец HMS Queen Elizabeth провели серию учений в Южно-Китайском море. Это был уже девятый визит USS Carl Vinson в регион за этот год.

Территориальные споры в Южно-Китайском море ведутся главным образом между Китаем, Филиппинами, Вьетнамом, Малайзией, Брунеем и Тайванем, объясняет South China Morning Post. США, хотя и не претендуют на местные воды, обвиняют Пекин в намеренном усилении напряжённости и ограничении свободы навигации и утверждают, что американское присутствие в регионе необходимо для поддержки азиатских союзников.

Как заявила в ходе форума бывший президент Филиппин Глория Макапагал-Арройо, растущая напряжённость в Южно-Китайском море представляет «серьёзную угрозу» стабильности в регионе и это вызывает обеспокоенность стран Юго-Восточной Азии. «Представьте, что будет с рынками ценных бумаг, валюты и товаров по всему миру, если случится перестрелка между военными кораблями Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и американского Седьмого флота», — отметила политик.

Арройо обратила внимание, что раньше территориальные споры в Южно-Китайском море регулировались путём расширения экономических и дипломатических связей заинтересованных стран, а также с помощью поддержания равновесия сил. «Теперь же подход поддержания равновесия сил нарушается растущим присутствием американских и союзных сил в Южно-Китайском море, которое станет ещё больше с AUKUS, и в этом случае НОАК может решить, что ей необходимо принять ответные меры», — добавила экс-президент.

Выступая на форуме, помощник министра иностранных дел КНР, курирующий отношения со странами Азии и работы по государственным границам и морским акваториям, У Цзянхао подчеркнул, что Китай уже проводил переговоры с другими заинтересованными сторонами территориального вопроса касательно совместного освоения ресурсов и разработки свода правил, регулирующих деятельность в Южно-Китайском море. «Мы должны противостоять морской гегемонии, расколу и конфронтациям и превратить океан в место, где все стороны расширяют своё сотрудничество, а не ведут игру с нулевой суммой», — обратился У к участникам мероприятия. Также дипломат призвал США присоединиться к Конвенции ООН по морскому праву, которую Америка до сих пор не подписывала.