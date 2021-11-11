WSJ: внутренний раскол мешает США поставить на место Китай и Россию

В то время как США замкнулись на своих внутренних проблемах, Россия и Китай активно действуют на международной арене. Как пишет The Wall Street Journal, растерянная и отвлечённая междоусобицами Америка дает возможность Москве и Пекину заниматься авантюрами, поскольку они понимают, что Вашингтон не готов ответить на глобальные вызовы.

Вашингтон в последние недели занят пустяками и внутренними ссорами, и как раз в это время на мировой арене разворачиваются немаловажные события. Как пишет The Wall Street Journal, Россия сосредоточила на границе с Украиной многотысячную группировку войск с бронетехникой и снова использует поставки энергоресурсов в качестве средства давления на эту страну, а китайцы продолжают запугивать Гонконг и Тайвань. И хотя это не является признаком того, что близок вероятный конфликт, однако это свидетельствует о том, что мир не стоит на месте, в то время как США замкнулись в себе.

Как продолжает автор материала, Китай и Россия опасны как минимум по одной общей причине: обе страны сильны, и обе чувствуют себя неуверенно. Эксперт по Азии Эван Медейрос, возглавлявший в Совете национальной безопасности при Обаме китайское направление, говорит, что в Китае идёт внутренняя борьба «с целью увязки противоборствующих измерений его статуса усиливающейся державы. С одной стороны, он хочет позиционировать себя в качестве мирового лидера. С другой — это авторитарная политическая система, которая по природе своей очень ненадёжна».

Медейрос отмечает, что у Китая серьёзные экономические проблемы внутри страны и что он вступает в «сложный период смены руководства», одновременно наращивая свою военную мощь и проводя всё более напористую внешнюю политику, что является потенциально опасным сочетанием. Россия же, в свою очередь, пытается восстановить российскую сферу влияния по периметру страны, используя для этого два основных инструмента: сильную армию и экспорт энергоресурсов.

Однако эти тревожные тенденции не имеют никакого отношения к официальному Вашингтону, где царит глубокий раскол, разброд и шатание. Президент Байден говорит, что покажет миру, и особенно врагам Америки, как сплотившееся американское государство может смело идти вперёд, демонстрируя силу демократии. Но возникающая в последние недели картина вряд ли соответствует таким заявлениям.

«Напротив, образ расколотой, растерянной и поглощённой междоусобицами Америки даёт возможность её врагам осуществлять свои авантюры, поскольку они могут исходить из того (наверное, ошибочно), что Вашингтон не готов ответить на глобальные вызовы», — пишет автор материала.

По его мнению, в своей статье для журнала Foreign Affairs эксперт по России Фиона Хилл, работавшая в Совете национальной безопасности при Трампе, чётко обозначила те вызовы, с которыми сталкивается американское руководство из обеих партий. И хотя она говорит о России, смысл её слов намного шире.

«Чтобы сорвать российские попытки вмешательства в дела соседей, Байдену и его команде придётся совмещать свои действия в отношении этой страны с усилиями по укреплению американской демократии, преодолению неравенства и расизма и выводу США из периода острых разногласий.

Поляризация американского общества превратилась в угрозу национальной безопасности и препятствует коллективным действиям, которые необходимы для борьбы с катастрофами и для предотвращения внешних угроз. Неспособность США уладить внутренние противоречия мешает применению мягкой силы Америки или того, что Байден называет силой нашего примера», — приводит слова Хилл The Wall Street Journal.