CBS: затянувшийся климатический саммит в Глазго закончился разочарованием

После продолжительных переговоров участники саммита COP26 в Глазго заключили соглашение, призванное усилить международную борьбу с глобальным потеплением. Но достигнутые цели оказались далеки от желаемых, так как некоторые страны, включая Индию и Китай, отказались ограничивать использование ископаемого топлива, передаёт CBS News.

Сегодня дипломаты из почти 200 стран заключили важное соглашение, призванное усилить международную борьбу с изменением климата. Этому предшествовали продолжительные 15-дневные переговоры в Шотландии. Но вместо атмосферы празднования здесь царит разочарование. Жёсткие заявления об использовании угля, выбросы которого вызывают наихудший парниковый эффект, были смягчены. С подробностями из Глазго корреспондент CBS Марк Филлипс.

Вот так выглядит суть климатической дипломатии. Спецпосланник США по вопросам климата Джон Керри беседует со своим китайским коллегой Се Чжэньхуа. Конференция продолжалась дольше намеченного срока — она должна была закончиться вчера. Сегодня делегаты всё ещё пытались договориться о заключительном заявлении, которое устроило бы всех собравшихся.

АЛОК ШАРМА, председатель саммита COP26: Я думаю, мы достигли момента истины.

Но истина здесь имеет множество форм. Такие развивающиеся страны, как Индия и Китай, которые всё ещё зависят от ископаемых видов топлива, выступили против предложенного универсального постепенного отказа от использования угля.

СЕВ ПЭНИУ, министр финансов Тувалу: У меня тоже есть три маленьких внука…

Для делегатов островных государств, которым грозит повышение уровня моря, обещанное финансирование, призванное компенсировать ущерб от изменения климата, было недостаточной гарантией. Но предложение, сделанное в Глазго, оказалось лучшим из имеющихся.

СЕВ ПЭНИУ: …теперь я смогу сказать им, что саммит в Глазго пообещал обеспечить их будущее.

Призыв к компромиссу, исходящий от некоторых богатых стран, которым предстоит оплатить счёт за ущерб, вызвал продолжительные аплодисменты.

ФРАНС ТИММЕРМАНС, вице-президент Еврокомиссии: Пожалуйста, примите этот текст, чтобы мы могли вселить надежду в сердца наших детей и внуков! Они ждут от нас (действий. — ИноТВ)! Они не простят нам (бездействия. — ИноТВ)!

Среди прочего принятые здесь меры предусматривают, что в следующем году страны пообещают значительно сократить выбросы парниковых газов и удвоят финансовую помощь бедным государствам. На любых переговорах ни одна из сторон не получает всего того, чего она хочет. Об этом в своём заявлении дал понять Джон Керри.

ДЖОН КЕРРИ, спецпосланник США по климату: Нельзя позволять идеальному быть врагом хорошего. А это хорошее (соглашение. — ИноТВ).

МАРК ФИЛЛИПС, корреспондент CBS: Переговоры продолжались до самого конца. В последние моменты встречи шли яростные споры о смягчении ограничений, касающихся будущего использования угля. Слоганом конференции была фраза: «Не позвольте 1,5 умереть». Что же, у ключевой цели удержать повышение глобальной температуры на отметке 1,5 °С всё ещё прощупывается пульс, хотя и очень слабый. Эрика?

Марк Филлипс, спасибо.

Дата выхода в эфир 14 ноября 2021 года.