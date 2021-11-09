CNN: успехов в борьбе с глобальным потеплением недостаточно — но предаваться отчаянию рано

Хотя международное сообщество в последнее время добилось серьёзных успехов в борьбе с глобальным потеплением, этого всё равно недостаточно, считает ведущий CNN Фарид Закария. Вместе с тем, по его словам, когда речь заходит о политике в области климата, стоит мыслить рационально, не бояться действовать и никогда не зазнаваться.

Но сначала расскажу вам о моём видении. Хотите верьте, хотите нет, но на этой неделе с климатического фронта пришли хорошие новости. Примерно 100 стран анонсировали соглашение о сокращении выбросов метана на 30 процентов к 2030 году, закрыв тем самым зияющую дыру в климатической политике. Они также достигли комплексного соглашения, призванного остановить обезлесение в те же сроки, а также пообещали выделить на эти цели деньги. Обезлесение, кстати говоря, порождает около 10 процентов выбросов углекислого газа в мире.

Частный сектор обязался выделить 130 триллионов долларов инвестиций с целью добиться углеродной нейтральности к 2050 году и ограничить глобальное потепление 1,5 градуса Цельсия. Позитивные технологические тренды также активизировались: за последние десять лет стоимость солнечной и ветряной энергии упала на 89 и 70 процентов соответственно. При этом за последние три десятилетия цены на литиевые батареи сократились на 97 процентов. Благодаря чистой энергии и энергоэффективности страны теперь могут развивать свою экономику, не наращивая выбросы углекислого газа.

Увы, этого недостаточно. Необходимо, чтобы уровень выбросов углекислого газа реально — и намного — упал, а не оставался в постоянных пределах. И пока что всё идёт к тому, что этого не произойдёт. Даже если все страны выполнят свои обязательства по Парижскому соглашению — а большинство этого не сделали, — то к 2030 году они уменьшат выбросы углекислого газа всего на 7,5 процента.

Эксперты сходятся на том, что к этой же дате нам нужно сократить выбросы примерно на 55 процентов, просто чтобы температура не поднялась выше 1,5 градуса. Сокращение выбросов углекислого газа — это крайне трудная задача. Потому что для этого нужен тотальный передел практически каждого аспекта экономической жизни людей — от наших машин до цемента, с помощью которого мы строим; до тепла, которым мы обогреваем наши дома; до еды, которую мы кладём себе в рот.

Вот пример: на то, чтобы сделать моцареллы на две пиццы, уходит дневной надой одной коровы. Эта самая корова каждый год выбрасывает в атмосферу 250 фунтов метана. Если бы коровы образовали своё государство, то они стали бы третьим в мире после Китая и США производителем парниковых газов.

Однако слишком часто мрачная статистика и удручающие прогнозы приводят нас в отчаяние. Мы должны рационально мыслить, когда речь идёт о политике в области климата. О политике, в рамках которой мы не будем слишком бояться действовать и не зазнаемся, застопорившись на одном месте.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 08 ноября 2021 года.