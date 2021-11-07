Sky News: в Глазго тысячи активистов со всего мира провели демонстрацию в защиту климата

Пока мировые лидеры обсуждают проблемы изменения климата на конференции ООН, которая проходит в Глазго, по улицам города прошла многотысячная демонстрация экоактивистов, передаёт Sky News. Её участники, приехавшие из разных стран, потребовали от политиков конкретных и более решительных действий по борьбе с потеплением климата.

В Глазго мы услышали, как звучит беспокойство о климате, а вот как оно выглядит.

УЧАСТНИЦА ДЕМОНСТРАЦИИ: Хочешь спасти мир, детка?

За кулисами Конференции ООН по климату, на которой политики рассуждают о том, как решить проблемы изменения климата, десятки тысяч людей вышли на марш. В центре демонстраций, приуроченных к саммиту, оказался весь город.

ВТОРАЯ УЧАСТНИЦА ДЕМОНСТРАЦИИ: Когда мы говорим о добыче ископаемого топлива в нашей части планеты, она сопровождается множеством нарушений прав человека, так что даже для меня присутствовать здесь… Я не знаю, буду ли в безопасности, когда вернусь домой.

ТРЕТЬЯ УЧАСТНИЦА ДЕМОНСТРАЦИИ: Послушайте коренное население, коренное население — это выход. Мы знаем ответы, мы их знали всё это время, с нами просто должны считаться, к нам должны прислушиваться.

УЧАСТНИК ДЕМОНСТРАЦИИ: Я из нефтяного пояса — Техаса, который в его центре, и мы видим, какой ущерб наносят ежедневно нефтехимическое топливо и расширение этой отрасли.

Они идут под непрекращающимся дождём — мягким толчком со стороны климата в этот ноябрьский день в Глазго. Конференцию по климату много критиковали за принятые решения и их возможную реализацию. Насмешке нашлось место и на демонстрации.

ВАНЕССА НАКАТЕ, климатическая активистка из Уганды: Да, мы должны остановить глобальное потепление на 1,5 °С, но для таких стран, как моя, этого по-прежнему будет недостаточно. Для нас 1,2 °С — уже ад, гибель, страдания, катастрофа.

В Глазго уже проходила демонстрация молодёжи, однако здесь собрались другие группы населения. В толпе присутствуют люди из других стран со своими различными конкретными проблемами, которые объединяет одно — изменение климата.

В стороне от основной демонстрации протестующие приковали себя к мосту короля Георга V, пока их не убрали.

То, что происходит в Глазго в эти две недели, определит политику по борьбе с изменениями климата. То, что произошло на этих выходных, — это люди громко и ясно высказали своё мнение.

ЧЕТВЁРТАЯ УЧАСТНИЦА ДЕМОНСТРАЦИИ: Скажите «Хей!»

УЧАСТНИКИ ДЕМОНСТРАЦИИ: Хей!

ЧЕТВЁРТАЯ УЧАСТНИЦА ДЕМОНСТРАЦИИ: «Хой!»

УЧАСТНИКИ ДЕМОНСТРАЦИИ: Хой!

ЧЕТВЁРТАЯ УЧАСТНИЦА ДЕМОНСТРАЦИИ: Изменения климата долой!

Джеймс Мэттьюс, Sky News.