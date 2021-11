Independent: без срочного сокращения выбросов смертоносные волны жары в Европе станут регулярными

Если не принять немедленных мер по глобальному сокращению выбросов в атмосферу, то уже к концу этого столетия экстремальные температуры наподобие смертоносной волны жары под названием «Люцифер», которая накрыла Европу этим летом, станут постоянным явлением. Рекордная жара ожидает в ближайшие десятилетия и Великобританию, предупредил профессор Питер Стотт, с которым побеседовал корреспондент The Independent на полях климатического саммита в Глазго.

Аномальные погодные явления уже наблюдаются во всём мире: от засухи, пожаров и наводнений в этом году уже пострадали разные континенты, пишет The Independent. Метеорологическое бюро предупреждает, что уже к концу нынешнего столетия температура в Европе может достигать +50°C почти каждый год, если не будут приняты срочные меры по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу.



Как показал экспертный анализ, смертоносная волна жары под названием «Люцифер», которая этим летом накрыла Европу и привела к установлению нового температурного рекорда +48,8°C на Сицилии, также относится к последствиям климатического кризиса. И если не принять решительные меры, то вероятность вновь испытать рекордную жару в ближайшие десятилетия будет только расти, заявил в интервью The Independent профессор Питер Стотт, автор анализа и ведущий специалист Метеорологического бюро по вопросам экстремальных погодных условий.



Мы уже сейчас можем наблюдать последствия опасных климатических изменений, подчеркнул Скотт во время беседы с журналистами на полях климатического саммита в Глазго. «Если посмотреть на температуры +48,8°C в Европе и +49,6°C в Канаде и на всё, что было с этим связано — пожары, негативное воздействие на здоровье людей и на сельское хозяйство, — то сейчас это последствия от глобального потепления всего лишь на один градус с небольшим. При дальнейшем потеплении всё будет только ухудшаться», — предупредил эксперт.



По его прогнозам, подобной рекодной жары в Европе можно будет ожидать примерно каждые три года, поскольку глобальное потепление уже стало свершившимся фактом. А если не принять срочных мер и не сократить выбросы, то в ближайшие десятилетия риск будет только расти — и к концу столетия волны жары до +50°C в Европе могут стать ежегодными. «Чтобы избежать ещё более опасного изменения климата, мы должны действовать сейчас», — призвал Стотт в интервью The Independent.



Он также предупредил, что рекордного роста температур уже в ближайшие десятилетия следует ожидать и жителям Великобритании. По словам профессора, в нынешнем анализе не указаны конкретные цифры на этот счёт, однако шансы на аномальную летнюю жару в Великобритании в последнее время значительно возросли. Аналогичные исследования также показали, что климатический кризис уже повысил в несколько раз вероятность аномальной жары в Северной Америке и катастрофических наводнений в Европе, в результате которых погибли сотни людей, сообщается в статье.



Научные данные говорят о том, что для того, чтобы действительно ограничить глобальное потепление в рамках +1,5°C (как обсуждалось на климатическом саммите в Глазго), необходимо немедленно сокращать выбросы — иначе уже через десять лет мы будем регулярно говорить о температурах до +50°C в Европе, как это уже происходит сейчас в США и Канаде, подчеркнул Стотт.



Группа учёных под его руководством использовала «средний» сценарий выбросов парниковых газов (под кодовым названием SSP4.5), чтобы исследовать риск будущих «волн жары», подобных «Люциферу», поясняется в статье. В соответствии с этим сценарием, уже к 2081 — 2100 годам средняя температура на планете повысится примерно на +2,7°C (с возможным диапазоном от 2,1°C до 3,5°C), если страны мира не примут более активных мер для предотвращения климатического кризиса.



Участникам саммита в Глазго уже удалось достичь некоторых предварительных договорённостей, в частности о том, чтобы прекратить вырубку лесов. Но текущих обещаний всё ещё недостаточно, чтобы действительно можно было встать на путь ограничения роста температур до +1,5°C к концу века, как предписывает историческое Парижское соглашение по климату 2015 года, заключает The Independent.