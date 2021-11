DT: экстремальная погода становится новой реальностью — 2021 год бьёт прежние рекорды

Экстремальная погода становится новой повседневной нормой, пишет The Daily Telegraph. Данные из специального доклада, который был подготовлен для саммита по климату в Глазго под эгидой ООН, демонстрируют, что окружающий мир меняется прямо на наших глазах и пора принимать срочные меры. При этом 2021 год уже можно считать одним из самых жарких за всю историю наблюдений, отмечается в статье.

ООН публикует новые данные, показывающие, что мир «меняется на наших глазах», а природные катаклизмы становятся фактически новой нормой. При этом уже ясно, что 2021 год, который пока даже не завершился, можно будет считать одним из самых жарких за всю историю наблюдений, не говоря уже о рекордном числе наводнений и пожаров, сообщает The Daily Telegraph.



При этом скорость повышения уровня моря во всём мире более чем удвоилась по сравнению с 1990-ми годами и уже достигает в среднем 4,4 мм каждый год, говорится в статье. В целом последние семь лет считаются самыми жаркими за всю историю наблюдений за погодой. Текущий 2021 год не будет лидировать в этом списке лишь из-за временного охлаждающего эффекта природного феномена «Ла-Нинья» в Тихом океане, который в этом году тоже был необычно мощным, поясняет The Daily Telegraph.



Такие данные содержатся в ежегодном отчёте Всемирной метеорологической организации о состоянии климата, который был опубликован заранее для ознакомления участников саммита по климату в Глазго. По словам Генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша, этот саммит должен стать «поворотным моментом», поскольку доклад экспертов показывает, что мир фактически «меняется на наших глазах», говорится в статье.



Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас подчеркнул, что в этом году впервые за всю историю наблюдений надо льдами Гренландии пошёл дождь, жара в США достигала +54,4°C, а Европу и Китай захлестнули невиданные прежде разрушительные наводнения. В Западной Европе в этом году были зафиксированы самые сильные наводнения за всю историю наблюдений, в результате в середине июля там погибло более 200 человек. А в Китае в результате поднятия уровня воды из-за сильных дождей, обрушившихся на провинцию Хэнань, погибло более 300 человек, напоминает The Daily Telegraph.



«Экстремальные явления — это новая норма», — констатировал профессор Таалас. По его словам, учёные получают всё больше научных доказательств того, что как минимум некоторые из таких погодных аномалий возникают вследствие изменения климата под влиянием деятельности людей. В отчёте экспертов также подчёркивается, что большая часть Мирового океана испытала на протяжении 2021 года по крайней мере одну мощную морскую «волну тепла».



При этом на суше «волна тепла», которая накрыла Великобританию в июле, унесла, по разным оценкам, жизни от 400 до 800 человек, а жара до +38°C в Сибири спровоцировала мощные лесные пожары. В то же время январский шторм «Кристоф» принёс один из самых дождливых трёхдневных периодов за всю историю наблюдений. Кроме того, в течение этого года в Техасе и некоторых частях Европы наблюдались и необычно сильные холода.



По мнению профессора Ханны Клок из Университета Рединга, нынешний 2021 год вполне заслужил статус «ужасного» с точки зрения погодных и атмосферных явлений. Она уверена, что все эти аномальные погодные явления должны стимулировать у всех более быстрые и активные действия, чтобы общество могло адаптироваться к реальности меняющегося климата, иначе это повлечёт ещё тысячи ненужных смертей и разрушения на миллиарды долларов, отметила эксперт. Клок выразила надежду, что и мировые лидеры, которые собрались на климатический саммит в Глазго, учтут все эти факты, чтобы принять решения, влияющие на судьбы миллионов людей.



Профессор Джонатан Бамбер, возглавляющий Бристольский центр гляциологии, созданный для изучения ледового покрова, также считает, что представленные в отчёте данные стали ещё одним тревожным сигналом для мировых лидеров о том, что время на обсуждения и переговоры истекает. «Уровень моря поднимается сейчас быстрее, чем когда-либо за последние два тысячелетия», — предупредил Бамбер. По его словам, если не принять срочные меры, уже к 2100 году уровень моря поднимется примерно на два метра по сравнению с нынешним и это вынудит около 630 миллионов человек во всем мире уезжать в поисках нового места для жизни.



Между тем Метеорологическое бюро Великобритании предупредило, что повышение мировой температуры за последние два десятилетия происходит в среднем на 1°C выше доиндустриального уровня. И это тоже происходит впервые за последние 20 лет, с момента начала фиксации рекордов в 1850 году, говорится в статье.



Парижское соглашение в целом направлено на то, чтобы удержать потепление на отметке до +2°C, а в идеале — до +1,5°C. Именно эта проблема находится в центре внимания встреч в рамках климатиеского саммита в Глазго, на котором всем странам настоятельно рекомендуется взять на себя новые обязательства, чтобы сохранить поставленные цели по температурным показателям. По словам самих участников переговоров, они смогли прийти к новому «глобальному консенсусу» о том, что необходимо решительнее действовать, когда увидели, что экстремальные погодные условия на протяжении последних пяти лет стали реальностью.