Welt: остров Пальма накрыло «лавовое цунами»

После очередного землетрясения вулкан на острове Пальма вновь извергается, сообщает Welt. Вместе с лавой на поверхность выталкиваются океанические отложения, которые находились на дне ещё до формирования самого острова, а также сера, запах которой отчётливо ощущается в воздухе, и вулканический пепел, похожий на обычный туман, рассказывает корреспондент немецкого телеканала Пол Зоннтаг.

После очередного землетрясения магнитудой 4,5 всего за два дня вулкан на острове Пальма обратил в бегство ещё больше людей. Учёные называют поток расплавленной породы, вытекающей из вулкана, лавовым цунами. Вулкан извергает на поверхность океанические отложения, которые находились на дне ещё до формирования острова Пальма два миллиона лет назад. В общей сложности с начала извержения около семи тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Было разрушено более полутора тысяч зданий. Как и прежде, с места событий Пол Зоннтаг. К каким ещё выводам приходят учёные, наблюдающие за вулканической активностью?

ПОЛ ЗОННТАГ, корреспондент Welt: Итак, то, что мы сейчас видим на вершине вулкана, в определённом смысле точно предсказывали некоторые исследователи. Однако есть основания надеяться, что в долгосрочной перспективе активность вулкана снизится. Конечно, с определённой оговоркой, потому что никогда нельзя утверждать с полной уверенностью. Мы можем взглянуть на то, как обстоят дела в настоящий момент. Сегодня поток лавы значительно меньше, чем вчера.

Однако мы наблюдаем сильное выделение газов. Отчасти даже чувствуется запах. В воздухе присутствует сера, дым. Это действительно чувствуется. Подъезжая сюда, мы заметили, что пепла здесь гораздо больше. Похоже на туман, но это вулканический пепел. Это результат активности за последние 48 часов. Многие учёные сказали, что тот факт, что на поверхность вышло так много лавы, причём такой горячей, да ещё и так быстро, действительно означает, что внутри вулкана давление снижается. Поэтому в конце, вероятно, должна наступить спокойная фаза.

До конца не ясно, будет ли это финальная фаза или только короткая передышка. На этот вопрос сейчас никто не знает ответа. Но, по крайней мере, это небольшой перерыв — в том числе и для служб спасения. Но, что будет дальше, неизвестно.

Дата выхода в эфир 16 октября 2021 года.