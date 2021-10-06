Die Welt: 46 футбольных полей — лава из вулкана на Канарах захватывает новые пространства

Начавшееся в минувшие выходные извержение вулкана на Канарских островах по-прежнему не закончилось, сообщает Die Welt. Поток лавы уже уничтожил тысячу жилых домов и продолжает расширяться: никто не может точно сказать, когда катаклизм, наконец, закончится.

В воздух поднимается водяной пар, по мере того как на наполовину почерневшем острове в Атлантическом океане остывает и затвердевает лава. Всё большее количество раскалённой породы обрушивается на берег: образовавшееся за счёт этого плато продолжает увеличиваться, уже достигнув площади более 46 футбольных полей.

Однако для местных жителей и любопытствующих опасность представляет не только лава.

ЭДГАР ЦОРН, вулканолог: Там введена запретная зона, которая обязательно должна соблюдаться, поскольку если зайти не туда, можно надышаться ядовитыми газами, что опасно.

Тем временем поток лавы простирается более чем на 1200 метров в ширину. На своём пути он уже уничтожил тысячу домов. Вместе с лавой в воздух выбрасываются пепельные облака. Пепельная масса оседает на земле, домах, улицах, столах и вообще на всём.

Никто не знает, когда катаклизм закончится. Извержение вулкана Кумбре-Вьеха началось в минувшие выходные. С тех пор из внутренностей горы продолжает вытекать лава. Остров сотрясают многочисленные землетрясения, что говорит о том, что в горе по-прежнему неспокойно. Однако эти процессы проходят так глубоко, что вулканологи, по крайней мере, не опасаются возникновения в горе новых проломов.

Тем не менее ущерб уже нанесён колоссальный. Сегодня испанское правительство намерено согласовать выделение финансового пакета на возмещение убытков и восстановление в размере 206 миллионов евро.

Дата выхода в эфир 05 октября 2021 года.