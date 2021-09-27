Euronews: потоки лавы на острове Пальма приблизились к океану — растёт опасность выброса токсичных газов

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02:49 Сёмин считает, что сборная России показала великолепный футбол в матче со Словенией Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Сёмин отреагировал на победу национальной команды над Словенией в матче восьмого тура квалификации чемпионата мира 2022 года.

02:45 Опубликован видеообзор матча России со Словенией в отборе ЧМ-2022 Опубликовано видео лучших моментов матча восьмого тура квалификации чемпионата мира 2022 года между сборными Словении и России.

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02:34 Карпин объяснил, почему не был на тренерской скамейке, когда звучал гимн России Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, почему находился не на тренерской скамейке в то время, когда звучал национальный гимн перед матчем восьмого тура квалификации чемпионата мира 2022 года.

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