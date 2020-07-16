Euronews: Канарские острова вновь принимают туристов — но отпуск придётся провести в маске

Популярные среди туристов Канарские острова вновь начинают принимать первых зарубежных гостей, причём от них не требуется проходить тесты на коронавирус или карантин. Чтобы гарантировать безопасность на курортах, здесь строго следят за соблюдением санитарных мер в отелях и общественных местах — включая обязательное ношение масок, контроль температуры и социальную дистанцию для всех. И туристы поддерживают новые стандарты, передаёт Euronews.

Канарские острова начинают принимают первых зарубежных туристов. Для того, чтобы провести здесь отпуск, не нужно проходить карантин или тесты — чтобы гарантировать безопасность на курортах, адаптируется местный сектор туризма.



Ношение масок, контроль температуры, социальная дистанция — за соблюдением санитарных мер в отелях и общественных местах следят очень строго. И отдыхающие это ценят.



ТУРИСТ: Тут всё прекрасно! В отеле чувствуешь себя в безопасности, самое время посетить эти места.



ТУРИСТКА: Всё очень хорошо организовано. Так что да, я чувствую себя здесь в безопасности.



В этот летний сезон лишь половина отелей на Канарских островах открывают свои двери. Baobab Resort стал принимать туристов несколько дней тому назад. Но работает он не в полную силу, чтобы гарантировать предписанную социальную дистанцию для посетителей.



ЭНРИКЕ МОНТЕС, директор отеля: Это даёт возможность хоть как-то оживить туристическую активность. На данный момент для нас приоритетны не экономические показатели. Жизненно важно сейчас соблюдать меры безопасности — вот над чем мы работаем сейчас.



Карантин, введённый на острове, затронул 290 тыс. работников и половину предприятий этого региона. Пабло только что вернулся на работу после нескольких месяцев так называемого временного увольнения.



ПАБЛО ЭРНАНДЕС, сотрудник магазина: Я ожидал худшего — но мы видим, что клиенты постепенно возвращаются. Мы, конечно, видим и то, что страх пока не побеждён. Но мы продолжаем работать, соблюдая все предписания. Что ещё остаётся делать?



Ущерб, причинённый Испании эпидемией коронавируса, может превысить в этом году €83 млрд евро. По данным Всемирной туристической организации, испанский сектор туризма потеряет 70% своих обычных доходов. Генеральный секретарь организации Зураб Пололикашвили убеждён, что сейчас угроза новых вспышек COVID-19 сведена до минимума.



ЗУРАБ ПОЛОЛИКАШВИЛИ, генсекретарь Всемирной туристической организации:

Существует меньше рисков для массового заражения отдыхающих, потому что контроль сейчас очень строгий — да и люди ведут себя намного ответственнее, соблюдают меры безопасности. Этот год будет очень тяжёлым. Но мы с оптимизмом смотрим в будущее и надеемся в долгосрочной перспективе вернутьсяя к нормальной жизни.



Для островов, живущих в основном за счёт туризма, бесперебойная работа воздушного транспорта необходима. Но в настоящее время выполняются лишь 30% обычных рейсов на Канары.



КРИСТИНА ХИНЕР, корреспондент Euronews: Сектор туризма ждёт решений, которые будут приняты на следующем Европейском совете по планам восстановления. Ожидается, что Брюссель предоставит важные средства этому сектору, особенно периферийным регионам — таким, как Канарские острова.



Дата выхода в эфир 14 июля 2020 года.