France 2: вулкан на Канарских островах за пять дней извержения уничтожил 400 домов

Меньше чем за неделю с начала извержения вулкана на острове Пальма потоки лавы стёрли с лица земли почти 400 домов, сообщает France 2. Многие авиакомпании перенесли рейсы из-за густых облаков пепла с выбросами диоксида серы: одно из них достигло юга Франции, однако, по словам экспертов, не представляет опасности для людей и окружающей среды.
В этом чёрном океане появляется остров — цветная капля выглядит, как чудо. Потоки лавы пощадили этот дом. За пять дней на склонах вулкана лава поглотила почти 400 домов — такие деревушки, как эта, стёрты с лица земли.
За последние часы извержение магмы, похоже, начало замедляться.
ПЕДРО ЭРНАНДЕС ПЕРЕС, научный сотрудник института вулканологии Канарских островов:Вчера скорость достигала 4 м/ч. До моря здесь больше километра, поэтому пройдёт ещё точно много времени, прежде чем лава достигнет воды.
Внутри кратера один за другим продолжаются мощные взрывы. Столб газа с пеплом достигает 4,5 тысяч метров в высоту. Внизу (на жителей. — ИноТВ) обрушивается дождь из камешков и пыли. Они полностью покрыли машины этих спасателей.
На вулкане заметили новый кратер, прямо сейчас эвакуируют множество кварталов города. У их жителей есть время только на то, чтобы взять самое необходимое: домашних животных и кое-какие вещи.
Сегодня вечером многие авиакомпании перенесли все вылеты на остров Пальма из-за образовавшихся густых облаков пепла. Сейчас облако с выбросами диоксида серы пролетает над югом Франции. Эксперты утверждают, что на данный момент оно не представляет угрозы для здоровья людей и окружающей среды.
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