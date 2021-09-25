France 2: вулкан на Канарских островах за пять дней извержения уничтожил 400 домов

Меньше чем за неделю с начала извержения вулкана на острове Пальма потоки лавы стёрли с лица земли почти 400 домов, сообщает France 2. Многие авиакомпании перенесли рейсы из-за густых облаков пепла с выбросами диоксида серы: одно из них достигло юга Франции, однако, по словам экспертов, не представляет опасности для людей и окружающей среды.

В этом чёрном океане появляется остров — цветная капля выглядит, как чудо. Потоки лавы пощадили этот дом. За пять дней на склонах вулкана лава поглотила почти 400 домов — такие деревушки, как эта, стёрты с лица земли.

За последние часы извержение магмы, похоже, начало замедляться.

ПЕДРО ЭРНАНДЕС ПЕРЕС, научный сотрудник института вулканологии Канарских островов: Вчера скорость достигала 4 м/ч. До моря здесь больше километра, поэтому пройдёт ещё точно много времени, прежде чем лава достигнет воды.

Внутри кратера один за другим продолжаются мощные взрывы. Столб газа с пеплом достигает 4,5 тысяч метров в высоту. Внизу (на жителей. — ИноТВ) обрушивается дождь из камешков и пыли. Они полностью покрыли машины этих спасателей.

На вулкане заметили новый кратер, прямо сейчас эвакуируют множество кварталов города. У их жителей есть время только на то, чтобы взять самое необходимое: домашних животных и кое-какие вещи.

Сегодня вечером многие авиакомпании перенесли все вылеты на остров Пальма из-за образовавшихся густых облаков пепла. Сейчас облако с выбросами диоксида серы пролетает над югом Франции. Эксперты утверждают, что на данный момент оно не представляет угрозы для здоровья людей и окружающей среды.