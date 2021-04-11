24 Horas: на Карибах извержение вулкана вынудило эвакуировать почти половину жителей острова Сент-Винсент

00:05
Бикрёв защитил титул чемпиона Fight Nights в полусреднем весе, нокаутровав Дазаева
Чемпион в полусреднем весе россиянин Дмитрий Бикрёв одержал победу над представителем Казахстана Гойти Дазаевым в главном поединке турнира AMC Fight Nights Spring Cup.
23:57
Террористы совершили 24 обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии
Заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 24 обстрела в идлибской зоне деэскалации в САР.
23:48
Умяров прокомментировал поражение «Спартака» от «Локомотива»
Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал поражение от «Локомотива» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги.
23:38
В Грузии рассказали о ситуации с коронавирусом
Руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Грузии.
23:24
Аббасов победил Амирова и защитил титул чемпиона Fight Nights в лёгком весе
Чемпион в лёгком весе, представитель Азербайджана Нариман Аббасов одержал победу над россиянином Шамилем Амировым в соглавном поединке турнира AMC Fight Nights Spring Cup.
23:22
В Архангельской области локомотив сошёл с рельсов
На подъездном пути станции Ерцево в Архангельской области произошёл сход всех колёсных пар локомотива. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
23:06
Дубль Ляказетта помог «Арсеналу» разгромить «Шеффилд» в АПЛ
Лондонский «Арсенал» одержал разгромную победу над «Шеффилдом» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
22:57
Объявлены лауреаты премии BAFTA
Объявлены лауреаты номинаций премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).
22:48
Николич — о Смолове: нападающий должен забивать
Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич после победы над «Спартаком» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги высказал мнение об игре форварда команды Фёдора Смолова, записавшего в свой актив один гол и одну голевую передачу.
22:43
Вылетевший в Петербург самолёт приземлился обратно в Сочи
Самолёт авиакомпании AZUR air, выполнявшей рейс из Сочи в Петербург, экипаж которого ранее принял решение вернуться в аэропорт вылета, благополучно приземлился.
22:36
Тренер заявил, что «Локомотив» был готов к игре «Спартака» первым номером
Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич высказал мнение об игре «Спартака» первым номером в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
22:28
Николич отметил хорошую форму Гилерме после матча со «Спартаком»
Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич после победы над «Спартаком» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги высказал мнение об игре голкипера команды Маринато Гилерме.
22:23
Николич прокомментировал победу «Локомотива» над «Спартаком»
Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу над «Спартаком» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
22:11
В ВОЗ назвали число случаев заболевания коронавирусом в мире
Всего в мире зафиксировали 134 957 021 случай заболевания коронавирусной инфекцией.
22:07
Тедеско не считает, что «Спартак» проиграл «Локомотиву» из-за удаления Айртона
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал удаление бразильского защитника команды Айртона в матче 25-го тура Российской премьер-лиги с «Локомотивом».
22:01
Смолов признался, что «Локомотиву» было тяжело в первые минуты матча со «Спартаком»
Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов прокомментировал победу над столичным «Спартаком» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги.
21:56
Тедеско заявил, что игра Чорлуки стала проблемой для «Спартака» в матче с «Локомотивом»
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско отметил игру защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуки в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
21:54
Кудерметова обыграла Ковинич и впервые стала победительницей турнира WTA
Россиянка Вероника Кудерметова одержала победу над представительницей Черногории Данкой Ковинич в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Чарльстоне.
21:53
Вылетевший в Петербург самолёт возвращается в Сочи
Экипаж самолёта авиакомпании AZUR air, вылетевшего из Сочи в Санкт-Петербург, принял решение о возвращении в аэропорт отправления.
21:47
«Спартак» обратится в ЭСК РФС относительно судейства в матче с «Локомотивом»
Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов сообщил о намерении клуба направить обращение в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) относительно работы арбитра в матче 25-го тура Российской премьер-лиги с «Локомотивом».
21:46
Смолов: в «Локомотиве» все игроки бьются друг за друга
Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов поделился эмоциями после победы над столичным «Спартаком» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги.
21:42
Смолов ― о голе в ворота «Спартака»: Промес сказал мне перед штрафным, что я не забью
Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов высказался о своих результативных действиях в матче 25-го тура со столичным «Спартаком».
21:39
В Кабардино-Балкарии три человека погибли в результате ДТП
В результате ДТП в Кабардино-Балкарии три человека погибли и один человек пострадал. Об этом проинформировали в МВД России по региону.
21:38
Тедеско: VAR может быть хорошим инструментом, если ей пользоваться, как нужно
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско после поражения от «Локомотива» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги высказал мнение о работе VAR в РПЛ.
21:36
Тедеско объяснил, почему «Спартак» играл первым номером в матче с «Локомотивом»
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему его команда действовала первым номером в матче 25-го тура Российской премьер-лиги.
21:28
Тедеско сравнил вратаря «Локомотива» Гилерме с Нойером
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско оценил игру голкипера столичного «Локомотива» Маринато Гилерме в матче 25-го тура Российской премьер-лиги.
21:25
Федун заявил, что «Спартак» до последнего будет бороться за чемпионство в РПЛ
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун после поражения от «Локомотива» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги высказал мнение о борьбе команды за чемпионство в РПЛ.
21:23
Тедеско считает, что «Спартак» контролировал игру до первого гола «Локомотива»
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско оценил игру своей команды в матче со столичным «Локомотивом» в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги.
21:18
Федун прокомментировал поражение «Спартака» от «Локомотива»
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал поражение от «Локомотива» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги.
21:16
Смолов признан лучшим игроком матча «Локомотив» — «Спартак»
Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов признан лучшим игроком матча 25-го тура со столичным «Спартаком».
21:11
В Греции за сутки выявили 1718 новых случаев коронавируса
В Греции за сутки выявили 1718 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Национальную организацию общественного здравоохранения.
21:08
Ковальчук прервал свою безголевую серию в матчах за «Авангард»
Российский форвард омского «Авангарда» Илья Ковальчук прервал свою 11-матчевую безголевую серию в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
21:05
Победа над «Спартаком» стала для «Локомотива» шестой подряд в РПЛ
«Локомотив» одержал шестую победу подряд в Российской премьер-лиге (РПЛ).
20:56
Азмун высказался о своём лидерстве в гонке бомбардиров РПЛ
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун высказал мнение о своём лидерстве в списке лучших бомбардиров сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).
20:56
Гол и передача Смолова помогли «Локомотиву» обыграть «Спартак» в матче РПЛ
Московский «Локомотив» одержал победу над столичным «Спартаком» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
20:55
СМИ: Болельщик «Спартака» ударил женщину на трибунах во время матча с «Локомотивом»
Болельщик «Спартака» ударил женщину на трибунах во время матча 25-го тура Российской премьер-лиги со столичным «Локомотивом».
20:52
На трассе в Башкирии опрокинулся микроавтобус
На трассе в Башкирии опрокинулся микроавтобус. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госкомитета региона по ЧС.
20:47
Мозгов сыграет за БК «Химки» впервые после перехода в 2019 году
Центровой подмосковного баскетбольного клуба «Химки» Тимофей Мозгов впервые попал в заявку команды на матч Единой лиги ВТБ.
20:38
Арбитр Федотов оценил эпизод с неназначенным пенальти на Промесе в матче с «Локомотивом»
Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти после падения нападающего «Спартака» Квинси Промеса в первом тайме матча 25-го тура Российской премьер-лиги с «Локомотивом».
20:35
Головин вышел на четвёртое место по голевым передачам в сезоне Лиги 1
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на четвёртое место по количеству голевых передач в текущем сезоне французской Лиги 1.
20:35
В Британии за сутки выявили более 1,7 тысячи случаев коронавируса
В Британии за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 1730 человек. Общее число зафиксированных в королевстве случаев COVID-19 возросло до 4 369 775.
20:28
«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом» в матче АПЛ
«Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл «Тоттенхэм» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
20:24
«Авангард» победил «Ак Барс» и вышел вперёд в серии финала Востока КХЛ
Омский «Авангард» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в пятом матче серии финала плей-офф Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
20:14
В Госдуме раскритиковали заявление экс-представителя НАТО о Крыме
Первый заместитель руководителя фракции «Единой России», член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего представителя НАТО в России Гарри Табаха о том, что Украина могла бы «вернуть Крым» в свой состав после «развала» России.
20:14
В «Сочи» заявили, что пора прекратить разговоры об игре в поддавки с «Зенитом»
Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал поражение от петербургского «Зенита» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги.
20:13
Клуб НХЛ «Флорида» объявил о подписании Гусева
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» объявил о подписании контракта с российским форвардом Никитой Гусевым.
20:09
Смолов в 2021 году забил пять мячей в пяти матчах
Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов забил уже пятый мяч в 2021 году.
20:03
Голевая передача Головина помогла «Монако» разгромить «Дижон» в Лиге 1
«Монако» одержал разгромную победу над «Дижоном» в матче 32-го тура французской Лиги 1.
20:01
«Локомотив» выигрывает у «Спартака» после первого тайма матча РПЛ
Завершился первый тайм матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Локомотивом» и «Спартаком».
19:57
Фоменко: «Зенит» наказал «Сочи» за ошибки
Тренер «Сочи» Олег Фоменко прокомментировал поражение от петербургского «Зенита» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).