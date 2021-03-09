Euronews: Сицилию накрыл очередной дождь из пепла и камней

На Сицилии произошёл уже десятый с 16 февраля мощный выброс лавы, пепла и газов после извержения вулкана Этна. Как передаёт Euronews, пепел, выброшенный в атмосферу, покрыл прилегающие сицилийские деревни. Местные жители вынуждены выметать вулканический пепел и кусочки застывшей лавы с порогов своих домов и с крыш своих автомобилей.
Пепел, выброшенный в атмосферу извергающимся вулканом Этна, покрыл прилегающие сицилийские деревни. В воскресенье произошёл уже десятый с 16 февраля мощный выброс лавы, пепла и газов.
МУЖЧИНА: Я услышал стук по оконному стеклу и подумал, что идёт дождь. А потом понял, что это пепел с Этны падает комками.
Местные жители вынуждены выметать вулканический пепел и кусочки застывшей лавы с порогов своих домов и с крыш своих автомобилей. Хотя многие из них заранее накрыли свои машины картоном и пластиковыми пакетами, чтобы облегчить себе утреннюю уборку.
МУЖЧИНА:Убираемся после очередного дождя из пепла, а сегодня ещё из мелких камушков, вот и всё.
Воскресное извержение Этны продолжалось несколько часов. Раскалённая лава стекала на необитаемые склоны горы. По подсчётам вулканологов, высота облака пепла достигала 10 тысяч метров. Как долго продлится нынешняя фаза вулканической активности, никто из них предсказать не берётся.
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