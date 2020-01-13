Euronews: неожиданное извержение вулкана вынудило власти Филиппин объявить эвакуацию

Из-за извержения вулкана Таал на филиппинском острове Лусон власти объявили об эвакуации населения. Как передаёт Euronews, речь может идти о десятках и даже сотнях тысяч человек. По мнению экспертов, когда завершится извержение, предсказать невозможно.

За мощным выбросом пепла филиппинским вулканом Таалом из его кратера полились потоки лавы. Правительство сразу же повысило уровень угрозы до четвертого, предпоследнего.

Власти также сообщили о немедленной эвакуации обитателей расположенных вблизи Таала населенных пунктов. Подчёркивается, что речь может идти о десятках и даже сотнях тысяч человек.

Объявлено, что школы на острове Лусон, где расположен Таал, останутся закрытыми в течение всего понедельника.

Лусон — самый крупный остров в составе Филиппинского архипелага, на нем проживает почти 60 миллионов человек.

Известно, что Международный аэропорт Манилы частично возобновил работу на вылет пассажиров, спустя несколько часов воздушная гавань должна начать и принимать рейсы.

МИД РФ сообщил, что российским туристам следует, планируя поездку, связываться с местными транспортными организациями.

Таал считается одним из самых активных вулканов в Юго-Восточной Азии. По мнению сотрудников филиппинского НИИ сейсмологии, когда завершится нынешнее извержение, предсказать невозможно.

Дата выхода в эфир 13 января 2020 года.