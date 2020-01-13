Euronews: неожиданное извержение вулкана вынудило власти Филиппин объявить эвакуацию

Из-за извержения вулкана Таал на филиппинском острове Лусон власти объявили об эвакуации населения. Как передаёт Euronews, речь может идти о десятках и даже сотнях тысяч человек. По мнению экспертов, когда завершится извержение, предсказать невозможно.
За мощным выбросом пепла филиппинским вулканом Таалом из его кратера полились потоки лавы. Правительство сразу же повысило уровень угрозы до четвертого, предпоследнего.
Власти также сообщили о немедленной эвакуации обитателей расположенных вблизи Таала населенных пунктов. Подчёркивается, что речь может идти о десятках и даже сотнях тысяч человек.
Объявлено, что школы на острове Лусон, где расположен Таал, останутся закрытыми в течение всего понедельника.
Лусон — самый крупный остров в составе Филиппинского архипелага, на нем проживает почти 60 миллионов человек.
Известно, что Международный аэропорт Манилы частично возобновил работу на вылет пассажиров, спустя несколько часов воздушная гавань должна начать и принимать рейсы.
МИД РФ сообщил, что российским туристам следует, планируя поездку, связываться с местными транспортными организациями.
Таал считается одним из самых активных вулканов в Юго-Восточной Азии. По мнению сотрудников филиппинского НИИ сейсмологии, когда завершится нынешнее извержение, предсказать невозможно.
Серебряный призёр Олимпиады-2002 хореограф Илья Авербух опроверг информацию о гонораре российской фигуристки Евгении Медведевой в размере 150 тыс. рублей за один выход в его ледовом шоу «Волшебник страны Оз».
Финалист Кубка Дэвиса 1995 года в составе сборной России по теннису Андрей Чесноков высказался о поражении Даниила Медведева от Новака Джоковича на ATP Cup и поделился мнением о состоянии отечественного спортсмена.
Полуфиналист «Ролан Гаррос» Андрей Чесноков не считает, что поражение российской теннисистки Марии Шараповой от Дженнифер Брэйди в первом круге турнира в Брисбене является показательным в преддверии Australian Open.
Российский лидер Владимир Путин поручил правительству до 1 апреля проработать меры по освобождению работников медучреждений от уголовной ответственности за утрату наркотических и психотропных препаратов, если она не связана с умышленной кражей.
Верховная рада Украины намерена принять постановление о возвращении украинской делегации к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщил депутат парламента от партии «Европейская солидарность», член делегации Алексей Гончаренко.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене 1259 устаревших правительственных актов в рамках механизма «регуляторной гильотины». Об этом он сообщил на совещании с вице-премьерами.
Россельхознадзор предупредил о возможном введении ограничений на поставки кормов и кормовых добавок из Китая из-за их несоответствия требованиям законодательства России и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Четырёхкратный олимпийский чемпион, экс-глава Союза биатлонистов России по биатлону Александр Тихонов отреагировал на слова комментатора Дмитрия Губерниева, который напомнил, что Тихонов был арестован по подозрению в организации покушения на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева в августе 2000 года.
Правительство Белгородской области выплатило по 1 млн рублей семьям работников комбикормового завода в селе Беленькое, которые получили ожоги в результате хлопка пылевоздушной смеси на предприятии 11 января.
Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста выразил недовольство ситуацией в команде после информации о том, что главный тренер сине-гранатовых Эрнесто Вальверде находится на грани увольнения и руководство клуба уже ведёт переговоры с потенциальными кандидатами на пост наставника.