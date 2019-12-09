New York Post: из-за извержения вулкана в Новой Зеландии эвакуирован остров Уайт-Айленд

В понедельник 9 декабря на новозеландском острове Уайт-Айленд произошло извержение вулкана, сообщает The New York Post. На кадрах, которыми поделились очевидцы в соцсетях, видно, как густой дым скрыл из видимости практически весь остров.

«Господи, сегодня впервые с 2001 года начал извергаться вулкан на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии. Мы с семьёй спустились с него за 20 минут до того, как это началось, и уже были в лодке и готовились уезжать, когда всё увидели. Словами не описать, как мы добирались потом домой на этой лодке и помогали спасённым с острова людям», — написал у себя в Twitter житель Новой Зеландии Майкл Скейд.

— Michael Schade (@sch) 9 декабря 2019 г.

Судя по видео, сделанному вскоре после начала извержения, в 14:15 по местному времени, можно предположить, что другие пассажиры лодки, на которой находился Скейд, пребывают в состоянии шока. На фоне слышно, как один мужчина несколько раз произносит: «Нет — нет — нет», а другой человек, по всей видимости, плачет.

Пока, как известно, погиб по крайней мере один человек. Заместитель комиссара полиции Джон Тимс считает, что число жертв будет расти. По имеющимся данным, с острова были эвакуированы 23 человека.

Спасательные службы всё ещё не могут проникнуть на сам остров. «На данном этапе полиции и спасателям слишком опасно высаживаться на острове», — объяснил Тимс.