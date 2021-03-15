NTD: вулканологи из Конго опасаются повторения огненной катастрофы 2002 года

Учёные из ДР Конго опасаются, что в случае извержения вулкана Ньирагонго последствия могут оказаться намного серьёзнее, чем в 2002 году, когда 250 человек погибли и 120 тысяч остались без крова. Однако, как передаёт NTD, местные власти почти не выделяют денег на исследования, поэтому вулканологам приходится наблюдать за состоянием кратера на месте без использования датчиков.

Самое большое в мире постоянно активное озеро лавы бурлит и пенится, озаряя небо над ДР Конго мандариновым сиянием. Стоя на скалистом краю кратера горы Ньирагонго, вулканолог Оноре Кираба всматривается в прибор, измеряющий изменения размеров края вулкана.

Эти показания, наряду с данными о землетрясениях, температуре и газе, имеют решающее значение для системы раннего предупреждения в Гоме. Город хочет избежать повторения трагедии 2002 года, когда в результате извержения 250 человек погибли и 120 тысяч остались без крова.

Кираба говорит, что кратер вулкана наполнился магмой, и это подняло его дно и создало предпосылки для ещё большей катастрофы, если землетрясение вызовет трещину на склоне горы.

ОНОРЕ КИРАБА, вулканолог: Если не проводить измерения регулярно, мы не будем знать, что кратер расширяется. Чем больше лавы поднимается в кратере, тем больше он расширяется. Мы должны точно знать, где это происходит. Кратер уже 1 километр в диаметре. Есть вероятность, что он расширяется с другой стороны. Нам нужно знать насколько.

Но денег на исследования власти почти не выделяют. Учёные не могут установить датчики, поэтому вынуждены проводить все измерения на месте.

ОНОРЕ КИРАБА: Мне 65 лет. Я регулярно поднимаюсь на вулкан уже девять лет, за исключением 2008 года, когда я попал в аварию. Но нам нравится подниматься на вулкан и наблюдать за его активностью. Нам очень интересно понять, будет ли Ньирагонго, который извергался в 2002 году, извергаться снова.

Исследователи говорят, что вулканическая активность идентична той, которая была перед извержениями 1977 и 2002 годов. Однако ситуация пока не критическая.

ОНОРЕ КИРАБА: В 2002 году уровень CO 2 был выше 40—50 процентов, но теперь он на уровне 0,5 процента, что означает, что с этой стороны магма ещё не поднимается.

Город Гома 19 лет назад был частично погребён под слоем лавы. При этом с тех пор численность его населения утроилась до полутора миллионов человек, а постройки продвинулись в сторону вулкана. Это, по мнению экспертов, может сделать следующее извержение ещё более смертоносным.

Дата выхода в эфир 15 марта 2021 года.