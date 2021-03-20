Independent: в Исландии произошло извержение спавшего 6 тысяч лет вулкана

Около исландской столицы Рейкьявик впервые за 6 тысяч лет пробудился вулкан Фаградалсфьяль: за четыре часа потоки лавы покрыли площадь 200 футбольных полей, пишет The Independent. Извержение не представляет опасности для ближайших к вулкану городов, а аэропорт продолжает работать в штатном режиме.

В пятницу возле Рейкьявика началось извержение вулкана Фаградалсфьяль, который бездействовал 6 тыс. лет, сообщает The Independent.

Как рассказывает издание, вулкан находится в 30 км от исландской столицы на полуострове Рейкьянес, где последнее извержение произошло 781 год назад. Фаградалсфьяль начал выбрасывать в ночное небо лаву в 20:45 по Гринвичу, а после четырёх часов её потоки покрыли один квадратный километр, что по площади составляет около 200 футбольных полей.

За последние четыре недели на полуострове прошло более 40 тыс. землетрясений — для сравнения, с 2014 года каждый год регистрируют только 1-3 тыс. Согласно заявлению Исландской метеорологической службы, извержение является небольшим и не представляет непосредственной опасности для инфраструктуры и жителей города Гриндавик в 8 км от вулкана. Проживающие там люди могут наблюдать за происходящим из окон своих домов. В то же время жителям города Торлауксхёбн к востоку от вулкана рекомендуется не выходить на улицу из-за вулканических газов, которые может привести западный ветер.

Как напоминает The Independent, в 2010 году извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль привело к отмене 900 тыс. авиарейсов и заставило сотни исландцев покинуть свои дома. Сейчас ожидается не столь интенсивный выброс пепла и дыма в атмосферу, поэтому аэропорт Рейкьявика продолжает работать в штатном режиме.