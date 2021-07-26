Welt: 300 тысяч тонн за шесть недель — сицилийцев накрыло пеплом Этны

Вулкан Этна на Сицилии в этом году выбрасывал пепел уже 47 раз, что доставляет серьёзные проблемы жителям региона, пишет немецкая газета Die Welt. По оценкам специалистов, только за последние шесть недель на окрестности выпало до 300 тыс. тонн пепловых масс. Убирать их крайне трудно и дорого. Города организуют под вулканические отходы специальные свалки, но что делать с пеплом дальше, пока не ясно.

За последние 20 лет вулкан Этна на Сицилии ещё не был настолько активен, как в этом году, сообщает немецкая газета Die Welt.

Начиная с середины февраля вулкан 3350 м высотой заваливал пеплом окрестности 47 раз. Он постоянно лежит в расположенных на склонах поселениях чёрным снегом. После извержений всё в этом регионе Сицилии становится покрыто слоем чёрного вещества — церкви, площади, улицы. Иногда пепел мелкий, иногда грубый, порой к нему примешиваются мелкие камушки. Местные жители даже говорят о песке, падающем с небес.

В одном только городке Джарре, который страдает от вулкана больше всего, за шесть недель выпало 12 тыс. тонн пепла. По оценкам экспертов, на весь регион уже обрушилось около 300 тыс. тонн пепловых масс. Пепел проникает также в дома и квартиры, покрывает панели солнечных батарей, продавливая их, и забивает водостоки. Его сбор и удаление — крайне трудоёмкий и дорогостоящий процесс. Это обходится настолько дорого, что десятки населённых пунктов в регионе уже оказались на грани банкротства.

Профессионально освободить крышу частного жилого дома от пепла стоит от €300 до €500. Чтобы проделать ту же операцию с крышей ратуши или церкви, придётся потратить в разы больше. По подсчётам специалистом, расходы на очистку после каждого выброса вулканического пепла составляют до €1 млн. Высокая частота таких извержений, естественно, уже практически опустошила казну местных городов.

Помимо всего прочего, пепел относится к особому виду мусора, и во многих областях для него специально приходится устраивать отдельные свалки. Одна из них находится в окрестностях Трекастаньи. Мэр городка Джузеппе Мессина жалуется на фоне гор пепла и мешков с мусором: «Здесь мы имеем дело с чрезвычайной ситуацией. Рим тоже должен понять бедственное положение наших граждан». Он не знает, сколько тонн пепла уже отвезено на эту свалку. При этом совершенно непонятно, куда девать пепел и мусор после этого.

Правительство в Риме уже отреагировало на просьбы о помощи и хочет выделить пострадавшим городам €5 млн. Однако весьма сомнительно, что этих средств будет достаточно: города в этой области просили €20 млн. Предоставляемая сумма точно не покроет расходы граждан, которые вынуждены самостоятельно проводить очистные работы или обращаться в дорогие специализированные фирмы.

Выпадающий пепел становится всё более крупным и тяжёлым и вызывает всё больше проблем на крышах, садовых растениях и в бассейнах. Граждане делают что могут: некоторые сметают пепел на обочину дорог, другие используют для этого садовые воздуходувы. Всё это требует много времени и энергии. «Мы не можем кого-то звать каждый раз, когда Этна сходит с ума», — жалуется один из местных жителей.

Как отмечает издание, правительство обдумывает решение о том, что делать с отходами после подобных выбросов пепла: недавно сенат в Риме принял закон, который позволит использовать вулканические массы как ресурс при строительстве и в сельском хозяйстве. После переработки они могут быть использованы как изоляционный материал или удобрения.

Однако до тех пор, пока идея сможет найти реализацию, предстоит ещё долгий путь: городам нужны места долговременного хранения, а безвредность материала нужно ещё сертифицировать. Более того, необходимо спланировать и обустроить новую инфраструктуру. А до тех пор местному населению остаётся только мести пепел, заключает Die Welt.