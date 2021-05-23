WION: в Конго извержение вулкана Ньирагонго вынудило местных жителей в панике покидать свои дома

Правительство Демократической республики Конго привело в действие план эвакуации восточного города Гомы. Произошло это после извержения крупного вулкана, которое вынудил тысячи человек покинуть этот город.



Это первое за почти два десятилетия извержение конголезского вулкана Ньирагонго. Оно окрасило ночное небо в огненно-красный цвет. А вулканическая лава уже добралась до одного из крупных шоссе.



Всё это привело к распространению паники среди жителей, которые сейчас пытаются бежать из Гомы — города, в котором проживает почти два миллиона* человек.



Когда сотни жителей начали покидать свои дома, подача электричества во многие районы города уже прекратилась.



Люди в панике пытались бежать из него. Образовался шумный поток из машин, мотоциклов, такси. Можно было увидеть людей, идущих с матрасами и прочими пожитками. Некоторые пешком направились на восток, к границе с Руандой.



Иммиграционные власти Руанды уже сообщили о том, что официально границу с Конго пересекли уже около 3 тысяч человек.



ЗАКАРИ ПАЛУКУ, житель Конго: На территории Ньирагонго мы увидели пламя и начали задаваться вопросом, что это такое. Но теперь нам известно, что произошло извержение вулкана Ньирагонго. У нас тут тотальный психоз. Всем страшно. Люди бегут отсюда. Мы вообще не знаем, что делать.



КАВИРА СИФА, жительница Гомы: Сейчас мы не знаем, что будем делать. Этим вечером, когда мы всё это увидели, у людей началась паника. Однако мы, дети Гомы, не знаем, чего конкретно нам ждать.



Вулкан, находящийся в 10 километрах от Гомы, извергался последний раз в 2002 году. Тогда 250 человек погибли, 120 тысяч лишились своих домов.



Ньирагонго — один из наиболее активных вулканов мира. Однако ранее звучали опасения, что располагающаяся в Гоме организация, наблюдающая за вулканом, выполняла свою работу ненадлежащим образом. На фоне обвинений этой структуры в коррупции Всемирный банк прекратил её финансирование.



В сообщении от 10 мая эта наблюдательная организация предупредила о росте сейсмической активности Ньирагонго. Самое смертоносное извержение этого вулкана произошло в 1977 году, когда погибли более 600 человек.



Дата выхода в эфир 23 мая 2021 года.



* так сказано в оригинале (прим. ИноТВ)