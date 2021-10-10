Welt: с каждым часом вулкан на острове Пальма становится всё агрессивнее

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на Канарских островах продолжается уже в течение трёх недель, сообщает Welt. Он разрушил более тысячи построек, и более 6 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. С каждым часом он становится всё агрессивнее, и, как прогнозируют эксперты, останется активным ещё в течение нескольких месяцев.

Вулкан на канарском острове Пальма не успокаивается даже три недели спустя. Только сегодня Институт геологии и горных разработок Испании зафиксировал 37 подземных толчков магнитудой до 4,1. Кроме того, в потоке лавы исчезли ещё четыре дома. На страницы многих СМИ попали фотографии окружённой лавой кошки, которую возможно спасти только с воздуха, если вообще возможно. Рассказывает Сара Биттер.

Он извергается, плюётся и поджигает всё больше домов. С каждым часом Кумбре-Вьеха становится всё агрессивнее. Раскалённая лава, обломки горной породы и огромная масса пепла покрывают испанский остров. Пальма не успокаивается. Сами местные власти используют довольно резкие слова: парящие в воздухе куски застывшей лавы похожи на падающие бомбы, ничто не может им противостоять.

Вулкан уже разрушил более тысячи построек. С начала извержения 19 сентября более 6 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

Словно река с притоками, лава разливается по бесплодному пейзажу. Второй поток лавы отделился от основного и проедает себе дорогу через теплицы и плантации. С помощью дронов аварийные службы пытаются определить путь распространения пламени. Спасает каждый прогноз.

Теперь ветер переменился. Он разносит пепел ещё дальше вглубь суши. Аэропорт испанского курортного острова закрыт на неопределённый срок из-за облака пепла. По мнению экспертов, Кумбре-Вьеха, вероятно, будет оставаться активным ещё в течение нескольких месяцев.

Дата выхода в эфир 09 октября 2021 года.