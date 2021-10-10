Welt: с каждым часом вулкан на острове Пальма становится всё агрессивнее

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на Канарских островах продолжается уже в течение трёх недель, сообщает Welt. Он разрушил более тысячи построек, и более 6 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. С каждым часом он становится всё агрессивнее, и, как прогнозируют эксперты, останется активным ещё в течение нескольких месяцев.
Вулкан на канарском острове Пальма не успокаивается даже три недели спустя. Только сегодня Институт геологии и горных разработок Испании зафиксировал 37 подземных толчков магнитудой до 4,1. Кроме того, в потоке лавы исчезли ещё четыре дома. На страницы многих СМИ попали фотографии окружённой лавой кошки, которую возможно спасти только с воздуха, если вообще возможно. Рассказывает Сара Биттер.
Он извергается, плюётся и поджигает всё больше домов. С каждым часом Кумбре-Вьеха становится всё агрессивнее. Раскалённая лава, обломки горной породы и огромная масса пепла покрывают испанский остров. Пальма не успокаивается. Сами местные власти используют довольно резкие слова: парящие в воздухе куски застывшей лавы похожи на падающие бомбы, ничто не может им противостоять.
Вулкан уже разрушил более тысячи построек. С начала извержения 19 сентября более 6 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.
Словно река с притоками, лава разливается по бесплодному пейзажу. Второй поток лавы отделился от основного и проедает себе дорогу через теплицы и плантации. С помощью дронов аварийные службы пытаются определить путь распространения пламени. Спасает каждый прогноз.
Теперь ветер переменился. Он разносит пепел ещё дальше вглубь суши. Аэропорт испанского курортного острова закрыт на неопределённый срок из-за облака пепла. По мнению экспертов, Кумбре-Вьеха, вероятно, будет оставаться активным ещё в течение нескольких месяцев.
Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни, УФСБ России по Приморскому краю и Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю пресекли попытки нелегального вывоза в Китай трепанга и женьшеня на общую сумму 85 млн рублей.
Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Калиниченко после поражения команды со счётом 1:7 от петербургского «Зенита» в выездном матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) призвал к ответу владельца клуба Леонида Федуна и его супругу Зарему Салихову.
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что система QR-кодов, введённая в регионах России для улучшения обстановки по коронавирусу, должна существовать, пока уровень коллективного иммунитета в стране не достигнет как минимум 80%.
Советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович не исключил, что Киев в будущем может направить ракеты на Москву в качестве «паритета» на действия России.
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о причинах поражения московского «Спартака» от петербургского «Зенита» (1:7) в 12-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
В московском «Спартаке» заявили, что, несмотря на поражение от петербургского «Зенита» (1:7) в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), речь об отставке главного тренера команды Руя Витории не идёт.
Объединение фанатов московского «Спартака» «Фратрия» обрушилось с резкой критикой в адрес футболистов столичного клуба после крупного поражения от «Зенита» в Санкт-Петербурге в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.
Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук считает восстановление торгово-экономических отношений с Россией и странами СНГ основной задачей для экономики Украины.