TVE: из-за извержения вулкана на Пальме придётся вносить изменения в географические карты

В результате извержения вулкана на Пальме территория острова увеличилась более чем на 30 гектаров, передаёт TVE. Как отмечает испанский канал, это приведёт к тому, что после того, как вулкан перестанет быть активным, картографам придётся внести изменения в географические карты.

Вот остров Пальма за несколько дней до извержения вулкана, а вот как он выглядит сейчас. Вы видите, что у острова образовалось приблизительно 30 гектаров новой территории, из-за чего придётся вносить изменения в существующие карты.



ХАВЬЕР ГОНСАЛЕС МАТЕСАНС, президент Испанского общества картографии: В случае с этой картой, которая была составлена в прошлом году, нам придётся произвести изменения во всём этом рельефе, особенно в подводной и наземной зонах с учётом новых данных, которые мы получим в дальнейшем.



Именно это произошло с вулканом Тенегия в 1971 году.



ГОЛОС ДИКТОРА (архивная запись): …на Канарском архипелаге.



В верхней части экрана вы можете наблюдать первое оцифрованное издание карты, а в нижней части — нынешнее. Вот территория, которая была отвоёвана у моря после произошедшего тогда извержения. В те же времена появился ряд новых топонимов. В нынешнем случае произойдёт то же самое.



ХАВЬЕР ГОНСАЛЕС МАТЕСАНС: Сейчас из-за нового потока лавы, который проходит вот здесь, часть названий исчезнут с карт, но при этом появятся новые. И это без учёта нового выступа, который у нас окончательно сформируется позднее, так как, с точки зрения картографии, этот процесс сейчас в самом разгаре.



И как только это будет возможно, важно провести актуализацию данных, как в плане поверхности земли, так и в плане подводного рельефа. Это необходимо сделать, например, ради судоходства.



ХАВЬЕР ГОНСАЛЕС МАТЕСАНС: Если раньше корабль мог пройти по этой акватории без каких-либо проблем, то теперь нужно актуализировать карты, поскольку глубина вод может довольно сильно отличаться от того, что было до извержения.



Мы спросили, может ли это привести к изменению карт на мировом уровне.



ХАВЬЕР ГОНСАЛЕС МАТЕСАНС: На мировом уровне всё это работает в гораздо меньшем масштабе, а это значит, что изменения должны быть гораздо серьёзнее нынешних для того, чтобы возникла необходимость для внесения этих самых изменений.



Между тем в настоящий момент эксперты настаивают на том, что для изменения карты вначале нужно дождаться, когда вулкан перестанет быть активным.



Дата выхода в эфир 02 октября 2021 года.