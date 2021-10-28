Euronews: пожарные пытаются остановить крупнейший пожар в австрийских Альпах

01:40
Колосков — о победе России над Кипром: сыграли раскрепощённо
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал крупную победу национальной команды в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года над сборной Кипра (6:0).
01:38
Трамп заявил, что его эмиссар посетил границу Сербии и Косова
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его эмиссар посетил фактическую границу между Сербией и Косовым.
01:22
США и часть ЕС в СБ ООН назвали Минск виновным в кризисе с мигрантами
США, Великобритания и часть стран Евросоюза в Совете Безопасности ООН заявили, что миграционный кризис на границе с Польшей создан Белоруссией, и осудили действия Минска. Об этом сообщает РИА Новости.
01:19
Германия забила девять безответных мячей Лихтенштейну в отборе на ЧМ-2022
Сборная Германии с крупным счётом переиграла команду Лихтенштейна в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года.
01:08
Португалия сыграла вничью с Ирландией в отборе на ЧМ-2022
Сборная Португалии и команда Ирландии не смогли выявить победителя в матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.
00:57
Milenio: Интерпол объявил в розыск экс-главу мексиканской Pemex
Интерпол выпустил красный формуляр в отношении экс-директора государственной нефтегазовой компании Мексики Petróleos Mexicanos (Pemex) Карлоса Альберто Тревиньо Медины.
00:54
Испания обыграла Грецию в матче отбора на ЧМ-2022
Сборная Испании по футболу переиграла на выезде команду Греции в матче девятого тура квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года по футболу.
00:41
Хорватия разгромила Мальту в отборе на ЧМ-2022
Сборная Хорватии с крупным счётом переиграла команду Мальты в матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.
00:39
Число жертв давки на концерте в Техасе достигло девяти
Число погибших в результате давки на концерте рэпера Трэвиса Скотта в американском штате Техас возросло до девяти.
00:26
Карпин объяснил, почему Сергеев не сыграл в матче с Кипром
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему форвард самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев не принял участие в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года с Кипром (6:0).
00:19
Зампостпреда России в ООН назвал позором вытеснение мигрантов в Белоруссию
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал позором вытеснение мигрантов с территории Польши на белорусскую сторону.
00:02
Карпин оценил игру Миранчука в матче против Кипра
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об игре Алексея Миранчука в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года с Кипром (6:0).
00:00
Двое сирийских военнослужащих ранены в результате обстрела террористов в Идлибе
Двое военнослужащих ВС Сирии ранены в результате обстрела со стороны террористов в провинции Идлиб. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
23:46
Кличко заявил о возможных веерных отключениях электричества в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала «Украина 24» заявил о возможных веерных отключениях электричества в украинской столице.
23:43
Карпин: на Хорватию дополнительный настрой не нужен
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал крупную победу над командой Кипра в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года (6:0).
23:35
«Турецкие авиалинии» не будут допускать на рейсы в Минск граждан Сирии, Ирака и Йемена
В авиакомпании «Турецкие авиалинии» подтвердили, что не будут допускать на рейсы в Минск граждан Сирии, Ирака и Йемена. Об этом сообщил представитель канцелярии президента Польши Якуб Кумох.
23:25
Карпин объяснил, почему Джикия не сыграл с Кипром
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему защитник Георгий Джикия остался в запасе в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Кипра (6:0).
23:22
Орбан заявил о важности для Венгрии отношений с Россией, ФРГ и Турцией
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что для венгерской стороны важны отношения с Россией, Германией и Турцией.
23:06
Саакашвили вернут в руставскую тюрьму
Грузинский министр юстиции Рати Брегадзе в эфире телекомпании «Рустави 2» заявил, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после прекращения голодовки будет возвращён из тюремной больницы обратно в руставскую тюрьму.
23:04
Мостовой: уверенная победа над Кипром — хороший знак перед матчем с Хорватией
Полузащитник сборной России Андрей Мостовой поделился мнением о победе над командой Кипра в матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.
22:52
Дуда: польские силовики на границе с Белоруссией находятся в состоянии наивысшей готовности
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что сотрудники правоохранительных органов на границе с Белоруссией находятся в состоянии наивысшей готовности.
22:51
Канчельскис отметил хорошую реализацию сборной России в игре с Кипром
Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал победу команды Валерия Карпина в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года над Кипром.
22:40
Лебедев высказался о решении футболистов «Спартака» не вставать на колено
Дизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал решение футболистов «Спартака» не вставать на колено перед матчем с «Лестером».
22:38
Ерохин: важно было победить Кипр, теперь будем готовиться к Хорватии
Полузащитник сборной России Александр Ерохин высказался о победе над командой Кипра в матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.
22:29
Карпин: после третьего гола стал уже думать о матче с Хорватией
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал победу над командой Кипра в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года.
22:28
В Минэнерго Украины рассказали о планах активно импортировать уголь из США и Польши
Первый заместитель главы Минэнерго Украины Юрий Власенко заявил в эфире телеканала «Эспрессо» о планах украинской стороны активно импортировать уголь из США и Польши.
22:19
Россия с сухим счётом проиграла Финляндии в матче Кубка Карьяла
Сборная России по хоккею уступила команде Финляндии в стартовом матче первого этапа Евротура.
22:12
Цена на газ в Европе растёт более чем на 7%
Фьючерсная цена на газ в Европе выросла на закрытии торгов на 7,2% и достигла $894 за 1 тыс. куб. м.
22:12
Вайцеховская: скоро нас настигнут ленивые Косторная, Трусова и Щербакова
Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и журналист RT Елена Вайцеховская прокомментировала слова хореографа Даниила Глейхенгауза в адрес его подопечной Алёны Косторной.
22:08
Дубль Кварацхелии принес Грузии победу в матче над Швецией
Сборная Грузии переиграла команду Швеции в матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.
22:05
В Калужской области перезахоронили останки десантников, погибших в Великую Отечественную войну
В Калужской области перезахоронили останки 68 десантников 4-го воздушно-десантного корпуса, погибших в годы Великой Отечественной войны.
22:05
Боброва: весь мир будет следить за чемпионатом России по фигурному катанию
Олимпийская чемпионка Игр-2014 в Сочи в командных соревнованиях Екатерина Боброва поделилась ожиданиями от чемпионата России по фигурному катанию.
22:04
В центре Москвы капитально отремонтируют дом 1912 года
В Петроверигском переулке в Москве капитально отремонтируют пятиэтажный дом 1912 года — выявленный объект культурного наследия.
22:00
Боброва: Кацалапов и Синицына — единственные, кто способны бороться с Пападакис и Сизероном
Олимпийская чемпионка Игр-2014 в Сочи в командных соревнованиях Екатерина Боброва поделилась мнением о перспективах танцевальной пары Виктория Синицина — Никита Кацалапов в олимпийском сезоне.
21:58
Политолог Гаспарян высказался об обвинениях Польши в адрес России по поводу ситуации с мигрантами
Политолог Армен Гаспарян в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал обвинения Польши в адрес России по поводу ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе.
21:57
Вайцеховская сравнила историю Косторной с Липницкой и Медведевой
Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и журналист RT Елена Вайцеховская поделилась своим мнением о состоянии российской фигуристки Алёны Косторной.
21:51
В результате ДТП в Тульской области погибли два человека
На автодороге в Тульской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса.
21:50
Россия забила шесть безответных мячей Кипру в отборе на ЧМ-2022 по футболу
Сборная России по футболу разгромила команду Кипра в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года. Матч группы Н, который прошёл в Санкт-Петербурге на поле стадиона «Газпром Арена», завершился со счётом 6:0 в пользу российской команды.
21:49
Специалист напомнил о мерах профилактики COVID-19 и ОРВИ
Руководитель медицинской онлайн-лаборатории Lab4U Валерий Саванович напомнил о мерах профилактики COVID-19 и ОРВИ.
21:44
В Ленобласти открыли стелу в память об экипаже вертолёта Росгвардии
В деревне Корпикюля Ленинградской области открыли стелу в память об экипаже Росгвардии, который увёл падающий вертолёт от населённого пункта.
21:43
Синоптик высказался о предстоящей зиме в Петербурге
Синоптик Юрий Куткевич высказался о предстоящей зиме в Санкт-Петербурге.
21:41
Россия забила пятый мяч в ворота Кипра
Футболисты сборной России повели со счётом 5:0 в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года с Кипром.
21:38
В ООН потребовали освобождения девяти задержанных в Эфиопии сотрудников
В ООН потребовали освободить девять сотрудников организации, которые были задержаны в Эфиопии. Об этом сообщил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.
21:34
Сальгадо поделился своим мнением о решении Дзюбы не играть в сборной России
Бывший защитник сборной Испании Мичел Сальгадо прокомментировал решение форварда санкт-петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы отказаться от выступлений за сборную России.
21:25
Украина запросила аварийную помощь от энергосистем Словакии
Днём 11 ноября диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» активировал аварийную помощь от энергосистемы Словакии объёмом 100 МВт.
21:22
Россия забила четвёртый мяч в ворота Кипра
Футболисты сборной России повели со счётом 4:0 в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года с Кипром.
21:15
Россия повела со счётом 3:0 в матче с Кипром
Сборная России забила подряд два мяча за две минуты в ворота команды Кипра в матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.
21:15
Пресс-служба СКА поздравила Мичкова с рекордом, использовав кадры из «Короля Льва»
Пресс-служба санкт-петербургского СКА отреагировала на рекорд нападающего Матвея Мичкова в сборной России.
21:12
В Британии за сутки выявили более 42 тысяч случаев коронавируса
В Великобритании за минувшие сутки коронавирусную инфекцию выявили у 42 408 человек, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране достигло 9 448 402.
21:08
Стилист Дембикова рассказала о главных трендах текущего сезона
Стилист и телеведущая Лина Дембикова рассказала о главных трендах текущего сезона.