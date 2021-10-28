Euronews: пожарные пытаются остановить крупнейший пожар в австрийских Альпах

01:40 Колосков — о победе России над Кипром: сыграли раскрепощённо Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал крупную победу национальной команды в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года над сборной Кипра (6:0).

01:38 Трамп заявил, что его эмиссар посетил границу Сербии и Косова Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его эмиссар посетил фактическую границу между Сербией и Косовым.

01:22 США и часть ЕС в СБ ООН назвали Минск виновным в кризисе с мигрантами США, Великобритания и часть стран Евросоюза в Совете Безопасности ООН заявили, что миграционный кризис на границе с Польшей создан Белоруссией, и осудили действия Минска. Об этом сообщает РИА Новости.

01:19 Германия забила девять безответных мячей Лихтенштейну в отборе на ЧМ-2022 Сборная Германии с крупным счётом переиграла команду Лихтенштейна в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года.

01:08 Португалия сыграла вничью с Ирландией в отборе на ЧМ-2022 Сборная Португалии и команда Ирландии не смогли выявить победителя в матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

00:57 Milenio: Интерпол объявил в розыск экс-главу мексиканской Pemex Интерпол выпустил красный формуляр в отношении экс-директора государственной нефтегазовой компании Мексики Petróleos Mexicanos (Pemex) Карлоса Альберто Тревиньо Медины.

00:54 Испания обыграла Грецию в матче отбора на ЧМ-2022 Сборная Испании по футболу переиграла на выезде команду Греции в матче девятого тура квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года по футболу.

00:41 Хорватия разгромила Мальту в отборе на ЧМ-2022 Сборная Хорватии с крупным счётом переиграла команду Мальты в матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

00:39 Число жертв давки на концерте в Техасе достигло девяти Число погибших в результате давки на концерте рэпера Трэвиса Скотта в американском штате Техас возросло до девяти.

00:26 Карпин объяснил, почему Сергеев не сыграл в матче с Кипром Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему форвард самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев не принял участие в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года с Кипром (6:0).

00:19 Зампостпреда России в ООН назвал позором вытеснение мигрантов в Белоруссию Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал позором вытеснение мигрантов с территории Польши на белорусскую сторону.

00:02 Карпин оценил игру Миранчука в матче против Кипра Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об игре Алексея Миранчука в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года с Кипром (6:0).

00:00 Двое сирийских военнослужащих ранены в результате обстрела террористов в Идлибе Двое военнослужащих ВС Сирии ранены в результате обстрела со стороны террористов в провинции Идлиб. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

23:46 Кличко заявил о возможных веерных отключениях электричества в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала «Украина 24» заявил о возможных веерных отключениях электричества в украинской столице.

23:43 Карпин: на Хорватию дополнительный настрой не нужен Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал крупную победу над командой Кипра в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года (6:0).

23:35 «Турецкие авиалинии» не будут допускать на рейсы в Минск граждан Сирии, Ирака и Йемена В авиакомпании «Турецкие авиалинии» подтвердили, что не будут допускать на рейсы в Минск граждан Сирии, Ирака и Йемена. Об этом сообщил представитель канцелярии президента Польши Якуб Кумох.

23:25 Карпин объяснил, почему Джикия не сыграл с Кипром Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему защитник Георгий Джикия остался в запасе в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Кипра (6:0).

23:22 Орбан заявил о важности для Венгрии отношений с Россией, ФРГ и Турцией Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что для венгерской стороны важны отношения с Россией, Германией и Турцией.

23:06 Саакашвили вернут в руставскую тюрьму Грузинский министр юстиции Рати Брегадзе в эфире телекомпании «Рустави 2» заявил, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после прекращения голодовки будет возвращён из тюремной больницы обратно в руставскую тюрьму.

23:04 Мостовой: уверенная победа над Кипром — хороший знак перед матчем с Хорватией Полузащитник сборной России Андрей Мостовой поделился мнением о победе над командой Кипра в матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

22:52 Дуда: польские силовики на границе с Белоруссией находятся в состоянии наивысшей готовности Президент Польши Анджей Дуда заявил, что сотрудники правоохранительных органов на границе с Белоруссией находятся в состоянии наивысшей готовности.

22:51 Канчельскис отметил хорошую реализацию сборной России в игре с Кипром Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал победу команды Валерия Карпина в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года над Кипром.

22:40 Лебедев высказался о решении футболистов «Спартака» не вставать на колено Дизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал решение футболистов «Спартака» не вставать на колено перед матчем с «Лестером».

22:38 Ерохин: важно было победить Кипр, теперь будем готовиться к Хорватии Полузащитник сборной России Александр Ерохин высказался о победе над командой Кипра в матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

22:29 Карпин: после третьего гола стал уже думать о матче с Хорватией Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал победу над командой Кипра в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года.

22:28 В Минэнерго Украины рассказали о планах активно импортировать уголь из США и Польши Первый заместитель главы Минэнерго Украины Юрий Власенко заявил в эфире телеканала «Эспрессо» о планах украинской стороны активно импортировать уголь из США и Польши.

22:19 Россия с сухим счётом проиграла Финляндии в матче Кубка Карьяла Сборная России по хоккею уступила команде Финляндии в стартовом матче первого этапа Евротура.

22:12 Цена на газ в Европе растёт более чем на 7% Фьючерсная цена на газ в Европе выросла на закрытии торгов на 7,2% и достигла $894 за 1 тыс. куб. м.

22:12 Вайцеховская: скоро нас настигнут ленивые Косторная, Трусова и Щербакова Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и журналист RT Елена Вайцеховская прокомментировала слова хореографа Даниила Глейхенгауза в адрес его подопечной Алёны Косторной.

22:08 Дубль Кварацхелии принес Грузии победу в матче над Швецией Сборная Грузии переиграла команду Швеции в матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

22:05 В Калужской области перезахоронили останки десантников, погибших в Великую Отечественную войну В Калужской области перезахоронили останки 68 десантников 4-го воздушно-десантного корпуса, погибших в годы Великой Отечественной войны.

22:05 Боброва: весь мир будет следить за чемпионатом России по фигурному катанию Олимпийская чемпионка Игр-2014 в Сочи в командных соревнованиях Екатерина Боброва поделилась ожиданиями от чемпионата России по фигурному катанию.

22:04 В центре Москвы капитально отремонтируют дом 1912 года В Петроверигском переулке в Москве капитально отремонтируют пятиэтажный дом 1912 года — выявленный объект культурного наследия.

22:00 Боброва: Кацалапов и Синицына — единственные, кто способны бороться с Пападакис и Сизероном Олимпийская чемпионка Игр-2014 в Сочи в командных соревнованиях Екатерина Боброва поделилась мнением о перспективах танцевальной пары Виктория Синицина — Никита Кацалапов в олимпийском сезоне.

21:58 Политолог Гаспарян высказался об обвинениях Польши в адрес России по поводу ситуации с мигрантами Политолог Армен Гаспарян в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал обвинения Польши в адрес России по поводу ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе.

21:57 Вайцеховская сравнила историю Косторной с Липницкой и Медведевой Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и журналист RT Елена Вайцеховская поделилась своим мнением о состоянии российской фигуристки Алёны Косторной.

21:51 В результате ДТП в Тульской области погибли два человека На автодороге в Тульской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса.

21:50 Россия забила шесть безответных мячей Кипру в отборе на ЧМ-2022 по футболу Сборная России по футболу разгромила команду Кипра в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года. Матч группы Н, который прошёл в Санкт-Петербурге на поле стадиона «Газпром Арена», завершился со счётом 6:0 в пользу российской команды.

21:49 Специалист напомнил о мерах профилактики COVID-19 и ОРВИ Руководитель медицинской онлайн-лаборатории Lab4U Валерий Саванович напомнил о мерах профилактики COVID-19 и ОРВИ.

21:44 В Ленобласти открыли стелу в память об экипаже вертолёта Росгвардии В деревне Корпикюля Ленинградской области открыли стелу в память об экипаже Росгвардии, который увёл падающий вертолёт от населённого пункта.

21:43 Синоптик высказался о предстоящей зиме в Петербурге Синоптик Юрий Куткевич высказался о предстоящей зиме в Санкт-Петербурге.

21:41 Россия забила пятый мяч в ворота Кипра Футболисты сборной России повели со счётом 5:0 в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года с Кипром.

21:38 В ООН потребовали освобождения девяти задержанных в Эфиопии сотрудников В ООН потребовали освободить девять сотрудников организации, которые были задержаны в Эфиопии. Об этом сообщил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

21:34 Сальгадо поделился своим мнением о решении Дзюбы не играть в сборной России Бывший защитник сборной Испании Мичел Сальгадо прокомментировал решение форварда санкт-петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы отказаться от выступлений за сборную России.

21:25 Украина запросила аварийную помощь от энергосистем Словакии Днём 11 ноября диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» активировал аварийную помощь от энергосистемы Словакии объёмом 100 МВт.

21:22 Россия забила четвёртый мяч в ворота Кипра Футболисты сборной России повели со счётом 4:0 в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года с Кипром.

21:15 Россия повела со счётом 3:0 в матче с Кипром Сборная России забила подряд два мяча за две минуты в ворота команды Кипра в матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

21:15 Пресс-служба СКА поздравила Мичкова с рекордом, использовав кадры из «Короля Льва» Пресс-служба санкт-петербургского СКА отреагировала на рекорд нападающего Матвея Мичкова в сборной России.

21:12 В Британии за сутки выявили более 42 тысяч случаев коронавируса В Великобритании за минувшие сутки коронавирусную инфекцию выявили у 42 408 человек, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране достигло 9 448 402.