NBC: спасти «Генерала Шермана» — в США пытаются уберечь от пожара самое большое дерево в мире

Пожарные в США пытаются спасти самое большое по объёму древесины в мире дерево, получившее прозвище Генерал Шерман, и окружающие его секвойи, представляющие национальное достояние, сообщает NBC News. Для того чтобы защитить дерево высотой почти со статую Свободы, спасатели накрыли его специальным огнеупорным одеялом.

Пожарные пытаются спасти от подступающего пламени укрытое в так называемом Гигантском лесу самое большое дерево в мире. Знаковое дерево, получившее прозвище Генерал Шерман, старше двух тысяч лет. Его высота составляет 85 метров, что чуть ниже статуи Свободы. Секвойя привлекает туристов со всего мира.

Из-за подступающего пламени спасатели завернули основание дерева в огнеупорное одеяло, пытаясь защитить его.

КРИСТИ БРИГЭМ, менеджер национальных парков «Секвойя» и «Кингс-Каньон»: Существует столько причин защищать эти деревья! Они особенные для любителей деревьев.

Один крупный пожар охватил 23 тысячи акров. Зону пожара видно из космоса.

ДЖОН УОЛЛЕС, представитель Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США: Спасатели работают по всему Гигантскому лесу, ищут новые очаги возгорания и устраняют их.

ЭРИН МАКЛАФЛИН, корреспондент NBC News: Эти красные деревья и гигантские секвойи приспособились к огню, так что, даже если пламя достигнет их, они могут выжить. Пожарная служба утверждает, что это связано с интенсивностью пожара и руководством парка.

Обеспокоенные посетители парка делятся в социальных сетях приятными воспоминаниями о приключениях по пути к дереву.

СЭМ ХОДДЕР, глава некоммерческой организации «Лига за спасение секвойи»: Национальный парк «Секвойя» — абсолютная жемчужина, национальное достояние. Мы стали свидетелями реального физического уничтожения гигантских секвой из-за пожаров, вызванных изменениями климата.

Пожарные пытаются спасти «Генерала Шермана» и окружающие его возвышающиеся деревья, представляющие национальное достояние.

Эрин Маклафлин. NBC News.

Дата выхода в эфир 22 сентября 2021 года.