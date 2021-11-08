NBC News: климатические изменения ставят человечество под угрозу

Человечество находится под угрозой как биологический вид, сообщает NBC News, ссылаясь на слова известного океанографа Сильвии Эрл. Она призывает обратить внимание на глобальные изменения климата, такие как резкое потепление мирового океана, что, в свою очередь, приводит к глобальному изменению погоды. По мнению Эрл, ни одна страна уже не может игнорировать эти изменения.

Океаны и мощные течения являются одними из самых важных факторов, определяющих погодные условия: будь то засухи, приведшие к сезону пожаров, грозящих стать ежегодными, или частые и разрушительные ураганы и тайфуны. Сила штормов подпитывается тёплой водой, а за последние пять лет части Атлантического, Тихого и Индийского океанов достигали рекордных температур за всю историю. 90 процентов всего углекислого газа поглощается океанами.

КЭРИ САНДЕРС, корреспондент NBC: Мы под угрозой?

СИЛЬВИЯ ЭРЛ, океанограф: Да, мы под угрозой как биологический вид. 21-й век.

КЭРИ САНДЕРС: Эти проблемы мы вызвали сами?

СИЛЬВИЯ ЭРЛ: Да. И тот факт, что мы осознаём это, должен быть поводом не просто для надежды, а для праздника. Тот факт, что мы осознаём, что у нас проблемы.

Доктор Сильвия Эрл — известный океанограф. В 60-е и 70-е годы эта, ныне 84-летняя, женщина пыталась предупредить нас. Её работа по изучению китов была показана на NBC.

КЭРИ САНДЕРС: 44 года назад вы сказали: «Им противостоит новый враг».

СИЛЬВИЯ ЭРЛ: Им противостоит новый враг, и этот враг — мы сами.

КЭРИ САНДЕРС: И мы по-прежнему являемся их врагом? Прислушались ли мы к вашим предупреждениям?

СИЛЬВИЯ ЭРЛ: Главным врагом является невежество. Как только люди получают знание… Можно знать и всё равно относиться равнодушно. Но нельзя заботиться о чём-то, не зная.

На этой неделе доктор Эрл посетила международный университет во Флориде, где она поделилась своим исследовательским опытом с молодой аудиторией и призвала обратить внимание на изменения климата. Сегодня вечером она прибыла на конференцию ООН по изменениям климата в Шотландии. Она вновь расскажет политикам о том, что морские животные погибают, что данные говорят о том, что температура мирового океана продолжит расти, — и этого можно избежать только путём сокращения выбросов углекислого газа.

КЭРИ САНДЕРС: Когда вы смотрите на эти модели, кажется ли вам, что мы приближаемся к точке невозврата?

СИЛЬВИЯ ЭРЛ: Да, но пусть лучше это будет переломный момент, а не точка невозврата.

Коралловые рифы погибают от роста температуры воды, североатлантические южные киты ищут более холодные воды и запутываются в сетях для лобстеров, что временами приводит к гибели. По словам доктора Эрл, ни одна страна уже не может игнорировать эти знаки.

СИЛЬВИЯ ЭРЛ: Температура нашей планеты во многом определяется течениями. Они распределяют жар и холод от полюсов и экватора. Всё это — большая, взаимосвязанная система, но важнее всего знать, что оно как живое существо.

Для государств мира убытки от перехода к экологически чистым источникам энергии являются вызовом: однако эксперты говорят, что реальные убытки ждут нас в том случае, если мы этого не сделаем.

Дата выхода в эфир 03 ноября 2021 года.