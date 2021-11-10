«Голосуйте или умрёте!» — Fox News высмеял выступление Обамы на климатическом саммите

Прибыв в Глазго для участия в саммите по климату, экс-президент США Барак Обама тут же перепутал Шотландию с Ирландией и заявил, что изменение климата равносильно смерти, передаёт Fox News. При этом Обама подчеркнул, что не обязан появляться на подобных мероприятиях, — он просто не может быть в стороне, когда речь идёт о «здоровье планеты».
Итак, Барак Обама предпринял путешествие в Вирджинию, чтобы помочь своему старому другу Терри Маколиффу избраться на пост губернатора. (Смех.) Не получилось. Так что он откололся, заправил топливом свой частный самолёт и полетел в шотландский город Глазго.
Прибыв туда, он тут же начал бросаться всякими клише. Речь нашего гениального президента состоит практически из одних клише. Так разговаривают тупицы, это показатель. Вот что он сказал: «Раз уж мы здесь ,на Изумрудных островах*, позвольте процитировать Барда — Уильяма Шекспира». (Смех.) Во-первых, Изумрудный остров — это Ирландия, а не Шотландия. И вообще Шотландия — не остров. И Шекспир — национальный поэт Англии, а не Шотландии. Спросите шотландцев. Но какая разница? Нагромоздим побольше клише!
Настоящая цель появления Обамы заключалась в том, чтобы напомнить всем, что есть надежда, возвестить о которой должен именно он. Иисус здесь! Смотрите.
БАРАК ОБАМА, бывший президент США:Хотя я больше не обязан участвовать в подобных саммитах, старые привычки изменить трудно. И когда речь идёт о здоровье нашей планеты и о мире, который унаследуют наши дети и внуки, от меня так просто не отделаешься! Потому что в том, что касается климата, время действительно на исходе. Голосуйте по этому вопросу! Голосуйте так, как если бы от этого зависела ваша жизнь. Потому что так и есть.
«Голосуйте за демократов, иначе вы умрёте! Умрёте!» Может быть, республиканцам тоже стоит попробовать эту тактику!
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