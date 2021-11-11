Süddeutsche Zeitung Оригинал

SZ: редко, но не метко — Китай и США обязались сотрудничать в борьбе с изменением климата

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Китай и США подписали совместную декларацию о сотрудничестве в области борьбы с изменением климата, сообщает Süddeutsche Zeitung. Страны договорились снизить выбросы метана и ускорить отказ от использования угля в промышленности, а также объявили о создании совместной рабочей группы. На фоне напряжённости между двумя сверхдержавами такая договорённость — настоящая редкость, которая, однако, способна затруднить процесс принятия ещё более амбициозных документов.
SZ: редко, но не метко — Китай и США обязались сотрудничать в борьбе с изменением климата
Reuters

Переговоры, вероятно, продолжались в течение нескольких месяцев, их участники встречались около 30 раз — в последний раз за два дня до окончания Конференции ООН по изменению климата в Глазго. Китай и США объявили о намерении активизировать сотрудничество в борьбе с изменением климата. «Обе страны видят, что угроза изменения климата является жизненно важной и серьёзной, — заявил специальный представитель правительства КНР по климатическим изменениям Се Чжэньхуа в среду вечером в Глазго. — Сотрудничество — единственный выбор для Китая и США». Кроме того, по его словам, в эпоху изменения климата между двумя странами «больше согласия, чем разногласий», сообщает Süddeutsche Zeitung.

В настоящее время совместная декларация двух сверхдержав — настоящая редкость: США и Китай спорят из-за вопросов торговли, прав человека, Тайваня и Гонконга. «У нас предостаточно разногласий, — подчеркнул Джон Керри, спецпосланник президента США Джо Байдена по вопросам климата. — Но мы обязаны сотрудничать в вопросах борьбы с изменением климата». По его словам, существует «настоятельная необходимость в сотрудничестве».
 
В совместной декларации мало конкретики, но сам факт её подписания важен для успешного завершения конференции. Долгое время США и Китай «парализовали друг друга» в вопросах борьбы с изменением климата — каждая сторона «указывала на бездействие другой, чтобы оправдать собственное бездействие». Договорённость об ограничении выбросов парниковых газов в атмосферу между президентом США Бараком Обамой и председателем КНР Си Цзиньпином, достигнутая в 2014 году, лишь проложила путь к Парижскому климатическому соглашению, которое было подписано год спустя.
 
Китай и США объявили о намерении ускорить отказ от использования угля в промышленности и сделать это в кратчайшие сроки. «Мы договорились предпринять более быстрые шаги уже в этом десятилетии», — подчеркнул Се Чжэньхуа. Китай также обязался работать над снижением выбросов метана. США и ЕС уже объединили свои усилия для достижения этой цели.
 
В заявлении отмечается, что политику в области борьбы с изменением климата будет координировать совместная рабочая группа. Уже к 2025 году Китай и США планируют представить новые климатические цели.
 
Однако, как утверждает издание, у договорённости есть и обратная сторона: декларация может помешать закрепить на международном уровне цель по ограничению роста средней глобальной температуры величиной 1,5 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем. Островные государства, многие развивающиеся страны и ЕС настаивают на 1,5 °C. Однако в декларации упоминается только цель в 2 °C, которая содержится и в Парижском соглашении по климату. США и Китай «приложат усилия в целях ограничения роста температуры до 1,5 °C» — эта строчка фактически копирует Парижское соглашение. Вероятно, декларация серьёзно затруднит процесс переговоров в Глазго, которые официально должны завершиться в пятницу.
 
Заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс приветствовал совместную декларацию и при этом добавил: «Теперь мы должны найти глобальный способ не дать угаснуть цели в 1,5 °C», — передаёт Süddeutsche Zeitung.
 
 
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