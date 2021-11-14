Le Monde: у Запада нет выхода кроме продолжения диалога с Китаем

Последняя резолюция Коммунистической партии Китая о крупных успехах власти окончательно закрепила за Си Цзиньпином статус несменяемого лидера страны, сравнимого по значению с Мао Цзэдуном, пишет Le Monde. Как отмечает газета, сегодня у стран Запада нет иного выбора кроме продолжения диалога с главой КНР, ведь Китай при нём превратился во вторую по мощи мировую державу.

Для тех, кто мог в этом сомневаться, по крайней мере теперь всё ясно: Си Цзиньпин продолжит возглавлять Китай после XX съезда Коммунистической партии, который состоится во второй половине 2022 года», — пишет Le Monde в редакционной статье. Именно Си Цзиньпину пленум ЦК, собиравшийся за закрытыми дверями с 8 по 11 ноября, поручил «достичь цели второго столетия» — сделать Китай к 2035 году современной страной, которая будет вдвое богаче, чем в 2020 году.

Заставляя партию принять резолюцию о крупных успехах, достигнутых с момента её создания в 1921 году, Си Цзиньпин преследовал только одну цель: укрепить свою собственную власть и навязать свою линию, уверена газета. По мнению редакции, эта цель достигнута: место, которое нынешний лидер занимает в партии, сравнимо с положением Мао Цзэдуна.

Официально партия продолжает политику реформ и открытости, начатую Дэн Сяопином после смерти Мао, однако эта политика породила такие недостатки, как рост неравенства, коррупция, идеологическая небрежность, которые, согласно резолюции, могли бы стать роковыми, если бы Си Цзиньпин не занялся этими проблемами сразу после своего прихода к власти в 2012 году. Те, кто в последние годы беспокоился о том, что в Китае произошёл поворот в сторону тоталитаризма и национализма, увидят в этом тексте подтверждение своих опасений, отмечает издание.

Однако за эти четыре дня произошли два внешних события, которые имеют непосредственное отношение к заседанию пленума Коммунистической партии Китая, обращают внимание авторы статьи. В ночь со среды 10 ноября на четверг 11 ноября США и Китай, к всеобщему удивлению, опубликовали совместное заявление о борьбе с глобальным потеплением. Кроме того, американские СМИ сообщили, что президент США Джо Байден и Си Цзиньпин проведут виртуальный саммит — предположительно, уже в начале следующей недели. «Либо глава Китая, зная, что принятие резолюции больше не вызывает сомнений, решил незамедлительно направить в Вашингтон обнадёживающее послание, либо это двойное послание было направлено на то, чтобы успокоить часть коммунистических лидеров, обеспокоенных ростом напряжённости в отношениях с Соединёнными Штатами», — делает вывод Le Monde.

В обоих случаях последствия для Запада одинаковы: Пекин стремится к продолжению диалога, пишет газета. В Соединённых Штатах ястребы считают, что «преданность» Китаю, которая наблюдалась у Вашингтона в течение полувека, была ошибкой. Историю не изменить: Китай в настоящее время является мощным государством, которое не идёт по пути демократии, это факт, констатирует редакция Le Monde. «Но у Запада нет иного выбора, кроме как вести диалог со второй державой мира, страной, чьи триумфаторские заявления довольно частно сопровождаются прагматическими компромиссами», — настаивает газета.