Spiked: Западу нужно понять, что именно он, а не Россия, является агрессором
Обложка журнала New Statesman, вышедшего на прошлой неделе, точно отражает представление Запада о России, считает автор Spiked Тим Блэк. На ней Владимир Путин, с близко нарисованными хитрыми глазками, в одной руке держит земной шар, а другой насылает на него деструктивные силы. Изображение сопровождает заголовок: «Агент хаоса». По мнению журналиста, западные политики действительно считают, что есть хорошие, миролюбивые страны, а им противостоит разрушительная и сеющая хаос Россия, которая отчаянно хочет возродить какую-то мечту о своём величии. Однако такой подход преднамеренно скрывает, какую роль в разжигании напряжённости в Восточной Европе сыграл сам Запад.
Как отмечает автор материала, с точки зрения России, если и есть деструктивная дестабилизирующая сила, то это не Кремль, а НАТО. С середины 90-х альянс решительно расширялся на восток, откусывая куски от сферы влияния Москвы. В 1997 году в НАТО вступили Венгрия, Польша и Чехия, в 2004 году — бывшие советские сателлиты Литва, Латвия и Эстония, в 2009-м — Хорватия и Албания. И, что более важно, в апреле 2008 года на саммите НАТО в Бухаресте альянс согласился на вступление Грузии и Украины, хотя и не обрисовал конкретных планов, как и когда это случится.
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