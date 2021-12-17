Spiked: Западу нужно понять, что именно он, а не Россия, является агрессором

Западные политики считают, что есть хорошие, миролюбивые страны, а им противостоит разрушительная и сеющая хаос Россия, которая отчаянно хочет возродить мечту о своём величии. Однако, как пишет Spiked, такой подход преднамеренно скрывает, какую роль в разжигании напряжённости в Восточной Европе сыграл сам Запад.

Обложка журнала New Statesman, вышедшего на прошлой неделе, точно отражает представление Запада о России, считает автор Spiked Тим Блэк. На ней Владимир Путин, с близко нарисованными хитрыми глазками, в одной руке держит земной шар, а другой насылает на него деструктивные силы. Изображение сопровождает заголовок: «Агент хаоса». По мнению журналиста, западные политики действительно считают, что есть хорошие, миролюбивые страны, а им противостоит разрушительная и сеющая хаос Россия, которая отчаянно хочет возродить какую-то мечту о своём величии. Однако такой подход преднамеренно скрывает, какую роль в разжигании напряжённости в Восточной Европе сыграл сам Запад.

Как отмечает автор материала, с точки зрения России, если и есть деструктивная дестабилизирующая сила, то это не Кремль, а НАТО. С середины 90-х альянс решительно расширялся на восток, откусывая куски от сферы влияния Москвы. В 1997 году в НАТО вступили Венгрия, Польша и Чехия, в 2004 году — бывшие советские сателлиты Литва, Латвия и Эстония, в 2009-м — Хорватия и Албания. И, что более важно, в апреле 2008 года на саммите НАТО в Бухаресте альянс согласился на вступление Грузии и Украины, хотя и не обрисовал конкретных планов, как и когда это случится.

«Россия в любом случае восприняла бы обещание принять Грузию и особенно Украину в НАТО как угрозу. А как иначе? Западные силы, никогда не стеснявшиеся в выражениях в адрес красной угрозы, расширили бы свою сферу влияния вплоть до российских границ. Вот почему, как мы увидели на примере аннексии Крыма* в 2014 году, одна из основных геополитических целей России — сопротивление экспансии НАТО», — пишет Тим Блэк.

По его мнению, именно это стоит за сегодняшними действиями Москвы в отношении Украины, а вовсе не желание оживить российского медведя или построить новую империю. Москва хочет защитить себя и, в случае Украины, Донбасс и живущих там этнических русских. И в страхах Москвы нет ничего иррационального: в последние годы Россия наблюдает за тем, как НАТО наращивает собственную военную мощь в Восточной Европе, отправляет военные корабли в Чёрное море, развёртывает вооружение и проводит масштабные военные учения в Польше. Кроме того, альянс постоянно заявляет о своих планах принять Украину.

«Чтобы разрешить конфликт на Украине и вокруг неё, Западу сначала нужно признать собственную роль в этом кризисе. И вот тогда, возможно, он будет в состоянии понять Россию, а не просто демонизировать её», — заключает автор Spiked.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



