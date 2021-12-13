FAZ: поделят Украину на зоны влияния — Порошенко попросил у Запада санкций и оружия против России

Владимир Путин намерен разделить Европу на «зоны влияния» и создать «новую систему», подобную той, которая существовала после Второй мировой войны, заявил экс-президент Украины Пётр Порошенко в интервью Frankfurter Allgemeine. Порошенко убеждён в том, что Украина «борется не только за себя», но и за западные ценности свободы и демократии. Поэтому он призвал ЕС и НАТО к солидарности и потребовал ввести санкции против России, принять Украину в НАТО, а также обеспечить её «смертоносным» вооружением.

Телефонный разговор Владимира Путина и Джо Байдена означает, что «мы все находимся в одном шаге от пропасти», однако он не принесёт в регион «мир и предсказуемость», заявил экс-президент Украины Пётр Порошенко в интервью Frankfurter Allgemeine.

По словам Порошенко, все политические силы на Украине должны объединиться в своих усилиях, и он, будучи лидером оппозиции, намерен этому способствовать. «Я знаю, как плохо быть президентом в военное время, когда каждый день теряешь десятки солдат. Худшим днём ​​в моей жизни был день незадолго до раунда переговоров, когда российские ракеты поразили и убили детей в городе Краматорск*», — утверждает Порошенко.

Однако «все эти ужасные события» сделали Украину сильнее и вынудили её сделать выводы. Как утверждает Порошенко, до «этой войны», начавшейся с российской оккупации Крыма** в 2014 году, 16% украинцев выступали за интеграцию в НАТО, а в 2019 году это число возросло до 65%.

«В краткосрочной перспективе цель Путина — дестабилизировать Украину изнутри и атаковать её извне, ослабив её до такой степени, чтобы нас можно было завоевать. Его долгосрочная цель — разрушить суверенитет и территориальную целостность Украины, чтобы реализовать свою безумную идею Советского Союза 2.0. Я имею в виду только его известное эссе, в котором он полгода назад писал, что Украина и Россия — «один народ», и поэтому Украина не имеет права на существование. На западном направлении его краткосрочные цели — вытеснить НАТО и ЕС из Восточной Европы и разрушить ценности, общества и демократии Запада», — убеждён Порошенко.

Порошенко рассказал, что в одном из телефонных разговоров в 2014 году Путин отметил, что на его столе лежит книга известного немецкого автора о кризисе Европы. Это был «Закат Европы» Освальда Шпенглера. По его словам, Путин действительно верит в то, что «сможет добиться успеха». Порошенко якобы ответил, что не читал, на что Путин посоветовал ему «прочесть её очень внимательно». А в долгосрочной перспективе, утверждает Порошенко, Путин «хочет создать новую систему», подобную той, что была после Ялтинской конференции 1945 года, то есть разделить Европу на «новые зоны влияния».

«Путин не остановится на Украине. Он пойдёт так далеко, как ему позволят. Вот почему я горжусь тем, что 30 июня 2014 года, как новоизбранный президент, я отдал приказ нашей армии нанести ответный удар на востоке Украины. И тогда мы освободили две трети территории, которую ранее захватили подконтрольные Москве боевики», — убеждён Порошенко.

Как утверждает Порошенко, незадолго до этого его предшественник, временно исполняющий обязанности президента Александр Турчинов позвонил Сергею Нарышкину, занимавшему в то время пост председателя Госдумы. Нарышкин якобы сказал ему, что «русские собираются атаковать Украину, разрушить обороноспособность страны и захватить Киев». Порошенко отметил, что на переговорах с ним «Путин так не поступал». Но иногда «температура разговора» также была высокой.

Порошенко приводит пример: «В одной телефонной беседе в то время мы говорили о деле российского журналиста. Он был обнаружен нашими войсками на востоке Украины с гранатомётом в руках. У нас есть видеодоказательства. Тогда Путин попросил меня освободить журналиста. Я сказал: окей, но вы взяли в плен украинского кинорежиссера Олега Сенцова из Крыма. Так что освободите мне Сенцова, а я освобожу вам так называемых журналистов. Потом Путин попросил меня сделать первый шаг… Я так и сделал, и он нарушил своё слово: Сенцов сидел в тюрьме в России на протяжении нескольких лет». По словам Порошенко, это был «первый урок», который он усвоил в то время. Он обращается к читателям Frankfurter Allgemeine: «Пожалуйста, не доверяйте Путину».

Порошенко подчёркивает, что в течение многих лет «говорил одно и то же»: «Нам необходимо единство государств в ЕС и в НАТО. И нам нужна ваша солидарность, потому что Украина борется не только за себя, но и за свободу и демократию». А сегодня, считает экс-президент, Украине нужны санкции против России, план действий по членству в НАТО, а также поставки «смертоносного оборонительного вооружения» из Европы, в том числе и из Германии.

Экс-президент Ураины объяснил употребление слова «смертоносное»: «Мы не будем атаковать с его помощью российские войска на территории России, это невозможно и исключено. Но если российские ВВС будут бомбить украинские районы, нам нужны зенитные ракеты. И бронебойное оружие, боевые дроны и радары. Путину нужно знать, что цена нападения будет высокой и что он проиграет войну на внутреннем фронте».

Кроме того, отмечает Порошенко, Украине нужны санкции в отношении «Северного потока — 2». Ввод в эксплуатацию этого трубопровода станет для Путина «приглашением нанести удар по украинским транзитным газопроводам». «Северный поток — 2», по его словам, является проблемой европейской и глобальной безопасности. Также Украине требуется «дальнейшая поддержка внутренних реформ».

Порошенко хвалит Ангелу Меркель. По его словам, она «всячески старалась не поощрять строительство газопровода». Проблема заключалась в её партнёре по коалиции — Социал-демократической партии Германии, в которой и зародился проект. Но сама Меркель была «великим дипломатом, великим лидером Европы». Экс-президент Украины признаётся, что восхищается тем, как она вела переговоры с Путиным в Минске в 2015 году: не говоря об этом открыто, она «остановила строительство трубопровода». Оно набрало обороты лишь в 2019 или 2020 году, уверен Порошенко.

Украинский политик утверждает, что Россия «блокирует поставки угля из Казахстана и других стран на Украину». ЕС и Киев, по его словам, должны немедленно об этом поговорить. Эта проблема может «серьёзно повредить энергоснабжению». При этом газ, считает Порошенко, является «инструментом коррупции», а также может стать «оружием в гибридной войне». В настоящее время Путин пытается «шантажировать Европу высокой ценой на газ», убеждён экс-президент. «К счастью, во время моего пребывания у власти Украина полностью перестала покупать газ у России», — подчёркивает Порошенко.

Экс-президент Украины подчёркивает значимость фигуры Ангелы Меркель: «Позвольте мне ответить как гражданину моей страны. Немцы должны знать: роль Ангелы Меркель в спасении Украины в трудные времена огромна. Она может считать себя крёстной матерью украинского народа. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить её и всех причастных к этому в Германии», — отмечает Порошенко в интервью Frankfurter Allgemeine.

* «Мы уже неоднократно заявляли, что по мирным городам и их жителям мы не применяем артиллерию, а ВВС у нас нет», — заявил пресс-секретарь военного командования самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин в феврале 2015 года (прим. ИноТВ).

** Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



