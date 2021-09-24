Главред: закон об олигархах откроет охоту на ведьм среди противников Зеленского
Верховная рада приняла так называемый законопроект об олигархах, несмотря на то что документ отправлен на ознакомление Венецианской комиссии. Как считает руководитель фонда «Украинская политика» политолог, историк Кость Бондаренко, в дальнейшем этот закон станет инструментом для популистских целей Зеленского и его команды, которые теперь постоянно будут бороться с олигархами. Кого ими считать — согласно закону будет определять Совет нацбезопасности и обороны.
«Реально мы будем иметь дело с тем, что этот закон будет инструментом для сведения политических счётов со своими оппонентами. Условно говоря, если какая-то политическая сила будет мешать Зеленскому или слугам народа, то, очевидно, её будут объявлять олигархической, то есть такой, что берёт деньги у олигархов. Такая же судьба ждёт и людей, которые будут идти вопреки Зеленскому и его команде. Поэтому действие этого закона будет больше похоже на охоту на ведьм, направленную на обеспечение авторитарной власти Зеленского», — пишет эксперт.
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