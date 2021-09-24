Главред: закон об олигархах откроет охоту на ведьм среди противников Зеленского

Так называемый законопроект об олигархах, который накануне приняла Верховная рада, станет инструментом для популистских целей Зеленского и его команды, считает политолог Кость Бондаренко. Как он пишет в материале для портала «Главред», действие этого закона будет больше похоже на охоту на ведьм, направленную на обеспечение авторитарной власти Зеленского, и одной из первых жертв здесь может стать Пётр Порошенко, который по всем признакам является олигархом.

Верховная рада приняла так называемый законопроект об олигархах, несмотря на то что документ отправлен на ознакомление Венецианской комиссии. Как считает руководитель фонда «Украинская политика» политолог, историк Кость Бондаренко, в дальнейшем этот закон станет инструментом для популистских целей Зеленского и его команды, которые теперь постоянно будут бороться с олигархами. Кого ими считать — согласно закону будет определять Совет нацбезопасности и обороны.

«Реально мы будем иметь дело с тем, что этот закон будет инструментом для сведения политических счётов со своими оппонентами. Условно говоря, если какая-то политическая сила будет мешать Зеленскому или слугам народа, то, очевидно, её будут объявлять олигархической, то есть такой, что берёт деньги у олигархов. Такая же судьба ждёт и людей, которые будут идти вопреки Зеленскому и его команде. Поэтому действие этого закона будет больше похоже на охоту на ведьм, направленную на обеспечение авторитарной власти Зеленского», — пишет эксперт.

По его мнению, одной из первых жертв здесь может стать Пётр Порошенко. Он по всем признакам является олигархом, в чём никто никогда не сомневался. Кроме того, теперь у Зеленского появился политический инструмент, чтобы вывести его и его партию из политической игры. То есть в данной ситуации для Порошенко будут создавать различные препоны для его политической силы и его самого как политического игрока, апеллируя к этому закону.

«Поэтому Пётр Алексеевич столкнётся с проблемами, например при регистрации его политической силы на выборах, или с различными санкциями, которые будет принимать СНБО. Потому что, что бы ни сказал Порошенко и с какой бы позицией он ни выступил, СМИ будут тиражировать это как олигархическую позицию», — заключает политолог.