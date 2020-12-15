Fox News: Джо Байден разглагольствует о демократии, а на деле строит в США олигархию

В речи по поводу своего избрания президентом США коллегией выборщиков в понедельник Джо Байден много говорил о том, что вернёт Америку к демократическим нормам, однако «демократия» в его представлении подразумевает не народовластие, а диктатуру олигархата, считает ведущий Fox News Такер Карлсон. Как заявил в своей передаче журналист, при Байдене в стране всем будет заправлять могучая кучка миллиардеров, на средства которых ему было обеспечено избрание.

Добрый вечер! Приветствуем вас на нашей передаче.

Если вы следили за новостями, вы наверняка захотели воздать должное тому внештатному обозревателю MSNBC, который написал прозвучавшую ранее речь Джо Байдена (по случаю его избрания президентом коллегией выборщиков. — ИноТВ) — ведь если бы вы не соображали, что к чему, и не знали бы контекста, то вполне могли бы вынести из этого выступления мысль о том, что жить теперь станет лучше: Великое оранжевое ЧП наконец завершилось, на дворе снова 1996 год, и мы можем вздохнуть спокойно. Наши демократические нормы теперь вернутся — их достанут из русского «долгого ящика». Ну а минувшие выборы стали победой для нас всех, ведь, цитирую, «в этой битве за душу Америки», как объяснил нам только что Джо Байден, «победила демократия». Это голосование отнюдь не было упражнением в продвижении партийной линии, и уж точно не было «украдено» — оно стало для вас лично триумфом.

У нас в Америке, писал спичрайтер Байдена, политики власть не захватывают, их ею наделяет народ. Благодарим за такой вот урок обществознания, господин Байден.

Итак, Джо Байден хочет вам сообщить: он трижды участвовал в президентской гонке совсем не потому, что жаждет власти, отнюдь не затем, чтобы обогатить своих ни на что не годных родственников, и уж точно не из-за того, что в его душе зияет огромная дыра, заполнить которую может только лесть от незнакомцев. Нет-нет, он баллотировался потому, что ему глубоко небезраличны именно вы. Да и вообще, у Джо Байдена отеческий образ, его можно даже назвать отцом этой страны. Конечно, в таком случае Камалла Харрис станет для Америки бессменной мачехой, а такой титул звучит уже не так успокоительно, ну и Бог с ним — детали сейчас не важны. Что по-настоящему важно, сообщает вам Джо Байден, так это то, что у нас демократия, и так всегда было и всегда будет. А выбрав Байдена и вместе с ним — подпольную кучку миллиардеров, которые контролируют каждый его шаг, эта страна стала ещё демократичнее — разумеется, с маленькой буквы, Демократическая партия тут ни при чём.

Такие речи, конечно, обнадёживают, а то ведь у кое-кого среди нас сложились другие впечатления, недемократические. К примеру, всего пару дней назад Билл Гейтс объявил о том, что локдауны, которые нам приходится сейчас переносить, придётся поддерживать ещё очень долго. Обратите внимание: Билл Гейтс — не врач-эпидемиолог и не учёный. Билл Гейтс — 65-летний пенсионер из Сиэтла, который в своё время занимался производством посредственного программного обеспечения для офисных компьютеров. Вот только теперь он миллиардер, а поэтому получил право определять политику федеральных властей в плане здравоохранения, примерно так же, как экс-делец из хедж-фонда Том Стайер заслужил право говорить вам, как относиться к погоде, 78-летний Майк Блумберг — решать, какое вам разрешается покупать стрелковое оружие, а Джордж Сорос — выбирать, кто будет обвинителем на вашем суде, Тим Кук из Apple — управлять нашей торговой политикой, а Марк Цукерберг из Facebook — сохранять американские границы открытыми просто потому, что ему так больше нравится, но об этом молчат из-за того, что главным изданием Вашингтона владеет его друг, другой миллиардер Джефф Безос, который вскоре может ещё и CNN купить.

Вот какую демократию имел в виду в своей речи Джо Байден — такую, при которой всем заправляют 11 миллиардеров-леваков, которые спонсировали его предвыборную кампанию. Это и есть демократия по-китайски, которой так восхищаются Байден со товарищи. Так что привыкай, Америка — демократия у нас теперь новая.



Дата выхода в эфир 15 декабря 2020 года.