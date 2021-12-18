Вице-президент Европарламента: участие представителей от ДНР и ЛНР в нормандском формате недопустимо

Несмотря на сложную ситуацию вокруг Украины, переговоры в нормандском формате с участием Германии, Франции, Украины и России всегда возможны, заявила вице-президент Европарламента Катарина Барли в своём интервью для Deutschlandfunk. При этом Барли подчеркнула, что для ЕС будет недопустимым участие в переговорах представителей от ДНР и ЛНР, поскольку Брюссель «не будет признавать людей, которых считает нелегитимными».

В случае обострения ситуации вокруг Украины текущие штрафные меры против России будут ужесточены, заявила вице-президент Европарламента Катарина Барли в своём интервью для Deutschlandfunk. При этом Барли подчеркнула, что всегда есть возможность для переговоров в нормандском формате с участием Германии, Франции, России и Украины.

По словам Барли, все страны ЕС сходятся во мнении, что Россия является агрессором и на неё нужно повлиять: при этом политик признаёт, что в ЕС нет единства по поводу конкретных мер. Барли заявила, что среди возможных мер есть и отключение России от системы SWIFT, подчеркнув, что такой шаг нанесёт очень серьёзный удар по российской экономике.

Кроме того, Барли отметила, что «Северный поток — 2» не является чисто экономическим проектом, что доказывается обширной политической дискуссией вокруг него. Однако на данный момент ЕС не предусматривает никаких конкретных мер против нового газопровода, подчеркнула вице-президент Европарламента.

По словам Барли, ситуация вокруг Украины является опасной, поскольку одна из целей Владимира Путина заключается в том, чтобы добиться прямых переговоров ЕС с «лидерами сепаратистов». «Такой путь неприемлем для ЕС. Мы не будем признавать людей, которых считаем нелегитимными», — приводит издание слова Барли.

По мнению Барли, новый канцлер ФРГ Олаф Шольц должен добиваться переговоров в нормандском формате, с участием Германии, Франции, России и Украины. Как отмечает политик, проблема будет состоять в том, что Путин попытается настоять на присутствии на переговорах представителей от ДНР и ЛНР.