ПН: украинцам показали Зеленского, который аплодирует сам себе

20:44
Компании Томской области экспортировали сельхозпродукции почти на $46 млн за год
Экспорт сельхозпродукции из Томской области вырос в 2021 году и достиг почти $46 млн.
20:42
Соловьёв поблагодарил за поддержку: ваша любовь даёт мне силы бороться
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв, который был избит в Москве, поблагодарил своих поклонников за поддержку.
20:38
В МИД России выразили протест Японии из-за выставки о Южных Курилах
В МИД России выразили Японии протест из-за открытия в Токио выставки, посвящённой Южным Курилам в контексте незаконных территориальных притязаний на них со стороны Японии.
20:36
Щербакова довольна своим выступлением в короткой программе на ЧР
Трёхкратная чемпионка России Анна Щербакова поделилась эмоциями от выступления в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
20:35
РИА Новости: госкомиссия изучает причины отмены пуска «Ангары-А5» с Плесецка 24 декабря
Пуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Плесецк 24 декабря был отменён автоматикой стартового комплекса. Госкомиссия изучает причины отмены пуска. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
20:32
Путин не позвонит Байдену по случаю Рождества
Президент России Владимир Путин не планирует звонить американскому коллеге Джо Байдену 25 декабря, чтобы поздравить его с католическим Рождеством.
20:28
Туктамышева считает, что падение с тройного акселя связано с нервами
Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева высказалась о своём выступлении в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию.
20:26
Пашинян допустил возможность переговоров с Алиевым в Санкт-Петербурге
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил, что может провести неформальную встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на саммите глав государств СНГ в Санкт-Петербурге.
20:18
Тарасова — о произвольной программе Степановой и Букина: очень технично и гармонично
Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова оценила выступление в произвольной программе Александры Степановой и Ивана Букина на чемпионате России по фигурному катанию 2021 года в Санкт-Петербурге.
20:14
В Крыму предупредили об опасности схода лавин в выходные
Предупреждение о лавиноопасности в горных районах Крыма объявлено ГУ МЧС Республики Крым.
20:10
МИД России выразил озабоченность из-за японо-американских учений в районе Хоккайдо
Проведение японо-американских военно-морских учений в районе острова Хоккайдо является серьёзным вызовом и потенциальной угрозой безопасности России на Дальнем Востоке, сообщили в российском МИД.
20:08
Источник: представитель Meta на суде в Москве заявил о возможном «обратном эффекте» для России
Представитель Meta (социальная сеть Facebook) в ходе проходившего в Москве судебного заседания по оборотному штрафу заявил о возможном «обратном эффекте» для России. Об этом RT рассказал источник, знакомый с ходом судебного процесса.
20:04
Валиева оценила своё выступление в короткой программе на чемпионате России
Фигуристка Камила Валиева поделилась эмоциями после своего выступления в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
20:00
Качиньский заявил, что ФРГ стремится к созданию в ЕС «четвёртого рейха»
Лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский считает, что Германия хочет построить федеративный Европейский союз под руководством Берлина, и назвал эти планы созданием «четвёртого рейха».
19:54
Давыденко: Мозалёв заслуживает поездки на Олимпиаду-2022
Кирилл Давыденко, тренер Андрея Мозалёва, считает что его подопечный заслуживает поездки в составе сборной России по фигурному катанию на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.
19:51
Глава Рособрнадзора Музаев рассказал о расписании всероссийских проверочных работ
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев рассказал, как будут проходить всероссийские проверочные работы (ВПР).
19:51
Тарасова: Кондратюк доказал, что достоин выступать на Олимпиаде
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу Марка Кондратюка на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
19:51
Севастополь присоединится к новому циклу федеральной программы расселения из аварийного жилья
Севастополь присоединится к новому циклу федеральной программы расселения из ветхого и аварийного жилья в 2022 году, заявил губернатор Михаил Развожаев.
19:50
Глава Рособрнадзора Музаев прокомментировал ситуацию с контрольными в школах
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев прокомментировал ситуацию с контрольными в школах.
19:50
В Татарстане учредили медаль «Родительская слава»
В Татарстане учредили медаль «Родительская слава» для многодетных семей. Соответствующий законопроект депутаты республиканского Госсовета одобрили в трёх чтениях.
19:50
Новейший патрульный корабль «Сергей Котов» провёл учения в Чёрном море
Новейший патрульный корабль «Сергей Котов» провёл учения в ходе государственных испытаний в Чёрном море. Он принял на палубу поисково-спасательный вертолёт Ка-27ПС.
19:49
В МИД России назвали нападение на консульство во Львове следствием русофобии
Нападение на российское генконсульство во Львове стало следствием разжигания ненависти к России на Украине, заявили в МИД России.
19:43
«Газпром» пятый день подряд не стал бронировать мощности трубопровода Ямал — Европа
«Газпром» в ходе регулярной сессии суточного аукциона не забронировал на сутки вперёд мощности газопровода Ямал — Европа для транзита газа через Польшу.
19:41
Туктамышева упала во время исполнения тройного акселя в короткой программе на ЧР
Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева с падением откатала короткую программу на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
19:39
Мозалёв — о бронзе ЧР-2021 по фигурному катанию: не ожидал, что стану третьим
Андрей Мозалёв оценил своё выступление в чемпионате России 2021 года по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.
19:35
Щербакова чисто исполнила короткую программу на чемпионате России
Анна Щербакова без ошибок выступила в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.
19:29
Коронавирус выявлен у патриарха Константинопольского
У патриарха Константинопольского Варфоломея выявлена коронавирусная инфекция, наблюдаются лёгкие симптомы заболевания.
19:29
Отец Ассанжа заявил о жестоком обращении с его сыном в Великобритании
Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон в эфире шоу Криса Хеджеса On Contact на RT America заявил о жестоком обращении с его сыном в Великобритании.
19:26
Болельщики «Спартака» заявили об отказе от оформления Fan ID
Объединение фанатов московского «Спартака» «G-7 Ultras» приняло решение отказаться от оформления Fan ID.
19:18
Фанаты признали Сафонова лучшим футболистом сборной России 2021 года
Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов по итогам голосования в социальной сети Instagram признан лучшим футболистом сборной России в 2021 году.
19:17
Глава Рособрнадзора Музаев рассказал о проведении ЕГЭ в 2022 году
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев рассказал о проведении ЕГЭ в 2022 году.
19:12
Трусова упала с тройного акселя в короткой программе на ЧР в Санкт-Петербурге
Фигуристка Александра Трусова упала во время исполнения акселя в три с половиной оборота в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
19:12
МИД России выразил протест Украине из-за нападения на консульство во Львове
Министерство иностранных дел России выразило украинской стороне протест в связи с нападением на консульство во Львове.
19:12
В Крыму сообщили, что не намерены вводить курортный сбор
В Министерстве курортов и туризма Крыма сообщили, что власти региона не планируют вводить курортный сбор, и подготовили законопроект о признании утратившим силу закон о нём.
19:05
Валиева превзошла мировой рекорд в короткой программе на ЧР по фигурному катанию
Фигуристка Камила Валиева чисто исполнила короткую программу на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
19:02
Брошенной на морозе в овраге в Саратовской области девочке может грозить ампутация
Как стало известно RT, девочка, которую мать бросила на морозе в овраге в саратовском селе Прокудино, перенесла клиническую смерть. Ей может грозить ампутация.
19:01
Кондратюк заявил, что не ожидал победы в ЧР-2021 по фигурному катанию
Чемпион России по фигурному катанию 2021 года Марк Кондратюк прокомментировал результат своего выступления в Санкт-Петербурге.
18:56
В Москве планируют открыть десять станций МЦД в 2022 году
В Москве планируют открыть десять новых и реконструированных станций Московского центрального диаметра (МЦД) в 2022 году.
18:50
Доцент Минчичова спрогнозировала динамику ключевой ставки в 2022 году
Валерия Минчичова, доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса, заместитель директора Института финансовой грамотности Финансового университета при правительстве России, спрогнозировала динамику ключевой ставки в 2022 году.
18:50
На Украине надеются на проведение переговоров в нормандском формате в 2022 году
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак выразил надежду на проведение переговоров в нормандском формате в следующем году.
18:50
Аналитик «Банки.ру» Тихонов прокомментировал динамику ключевой ставки
Аналитик аналитического центра «Банки.ру» Вадим Тихонов прокомментировал динамику ключевой ставки.
18:46
Новак: Россия за год поставит на мировой рынок около 41,5 млрд кубометров газа
Россия за 2021 год поставит на мировой рынок около 41,5 млрд куб. м газа в виде СПГ, заявил вице-премьер России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».
18:45
СК возбудил дело из-за обнаружения тел двух мужчин в тире в Томске
СК Томской области возбудил уголовное дело в связи с обнаружением в помещении тира в Советском районе Томска тел двух мужчин с огнестрельными ранениями.
18:43
Первые партии вакцины от коронавируса для подростков выпустили в гражданский оборот
Первые партии вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» выпущены в гражданский оборот. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные реестра Росздравнадзора.
18:39
Коляда — о серебре ЧР-2021: это хороший стимул работать дальше
Михаил Коляда оценил своё выступление на чемпионате России 2021 года по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.
18:38
Песков не стал прогнозировать, когда может завершиться пандемия
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что давать прогнозы относительно сроков пандемии невозможно.
18:31
В ООН заявили, что США должны дать аккредитованным дипломатам возможность работать
ООН ясно дала понять, что США должны предоставить возможность аккредитованным при организации дипломатам работать, заявил заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак.
18:26
«Спартак» может обратиться в органы для изучения законности агентских комиссий за Кокорина
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун не исключил, что столичный клуб может обратиться в правоохранительные органы по поводу агентских комиссий за Александра Кокорина и Остона Урунова.
18:23
Роскомнадзор заявил, что Google и Meta грозят новые оборотные штрафы
В Роскомнадзоре заявили, что компаниям Google и Meta (Facebook) грозят новые оборотные штрафы за неудалённые материалы.
18:17
«Петергоф» открыл серию мероприятий к 350-летию со дня рождения Петра I
Музей-заповедник «Петергоф» открыл серию мероприятий к 350-летию со дня рождения Петра I. Выставки заработали в Большом Петергофском дворце и Музее семьи Бенуа.