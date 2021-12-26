Guardian: «мы слышали об этом слишком часто» — украинцы игнорируют разговоры о «российском вторжении»

Многие в Киеве и даже на линии фронта в Донбассе серьёзно сомневаются в вероятности «нападения» России. По признанию местных жителей, они привыкли к тому, что украинские СМИ и власти «поднимают ложную тревогу», и поэтому предпочитают готовиться к новогодним праздникам, пишет The Guardian.

«Россия угрожает Украине войной. Но в Киеве городской совет ставит рождественские ёлки, а не распространяет объявления о бомбоубежищах, и организует концерты, а не кампании по призыву в армию», — пишет The Guardian.

На фоне наращивания российских войск на восточной границе Украины и в «аннексированном Крыму»* враждебная риторика между Россией и США и их союзниками приближается к невиданному со времён холодной войны пику. Однако украинцы, только что вышедшие из ковидного карантина, наслаждаются катанием на коньках и походами по рынкам, открытым в преддверии праздничного сезона, и предпочитают думать о том, как отметить наступающий Новый год, подчёркивает издание.

«Я собираюсь встретить Новый год с семьёй и друзьями дома, хотя уверена, что в Киеве будет много вечеринок, — призналась The Guardian 25-летняя Оля Симбирова, работающая в парикмахерской в центре столицы. — В кругу моих друзей никто не говорит о войне».

Киев находится более чем в 700 км от линии фронта. Но существуют предположения, что Россия «после ввода войск в Белоруссию может окружить украинскую столицу вместе с другими крупными городами к востоку от города или нанести точечные авиаудары». Но «более вероятными целями» могут стать восточные и южные районы страны, а Киеву придётся столкнуться с перебоями в поставках и разрывом коммуникаций, а также с «российским саботажем и усилением кибернетической и информационной войны», утверждает издание.

Недавний общенациональный опрос Киевского международного института социологии показал, что половина украинцев собирается противостоять «российскому вторжению», взяв в руки оружие или оказав гражданское сопротивление. Тем не менее не многие верят в вероятность конфликта и не спешат к нему готовиться.

После потери части территории в 2014 году и продолжающегося с тех пор вооружённого конфликта в Донбассе, не говоря уже об экономических трудностях и негативном влиянии эпидемии коронавируса, многие украинцы настолько привыкли к «угрозе катастрофы», что больше не верят политикам и СМИ, которые, по их словам, «слишком часто поднимают ложную тревогу». «Мы чересчур много слышали об этом за последние несколько лет. И обычно это просто шумиха», — заявила The Guardian Симбирова.

Ранее новости о наращивании российских войск на границе вызвали опасение у матери Симбировой. Женщина объявила, что переезжает в Испанию. Но после так и несостоявшегося «вторжения» она решила остаться на Украине.

Затем на ноябрьской пресс-конференции президент страны Владимир Зеленский посвятил разговору о предполагаемом государственном перевороте, якобы назначенном на 1 декабря, не меньше времени, чем «российскому вторжению». Переворот так и не произошёл, и многие надеются, что «вторжение окажется такой же химерой».

Международный проект развития в Киеве недавно распространил среди своих сотрудников рекомендации на случай «вторжения», в том числе посоветовал иметь наготове собранный чемодан и проверить местонахождение ближайшего бомбоубежища. Но бухгалтер Евгения Бурдиян не прислушалась к этому совету.

«Я не собрала чемодан. Потому что я не собирала его и в прошлый раз», — сказала изданию 49-летняя уроженка Донецка. Бурдиян долго не могла свыкнуться с бушующим конфликтом и покинула город, «который сейчас фактически контролируется Россией», только в июле 2014 года на последнем поезде незадолго до разрушения железнодорожной ветки.

Сейчас она живёт в небольшом посёлке недалеко от Киева, построенном семьями, также бежавшими с востока Украины. По словам Бурдиян, она слишком занята, чтобы думать о новой возможной войне, и её соседи также никогда не обсуждают гипотетический конфликт.

«После Донецка и всей боли, которую мы перенесли, теперь мы живём в маленьком мире семьи, дома и ремонта. Я уже радуюсь, если мне удаётся купить несколько полок, потому что, когда мы въехали, здесь были только голые стены, — заявила женщина. — Жизнь продолжается, и мы должны прожить её, наслаждаясь маленькими удовольствиями, а война где-то там, в подсознании».

В Мариуполе, который находится в 20 км от линии фронта и является «вероятной целью любого возможного вторжения», многие жители также в значительной степени игнорируют угрозу. Местный городской совет занят работой над сезонными украшениями и мероприятиями.

«Они планируют множество концертов. Мэрия пытается сделать Мариуполь примером безопасности и культурного развития украинских городов, в противоположность городам по другую сторону линии фронта», — пояснила изданию местная активистка Галина Балабанова.

Она и её друзья следят за новостями и пытаются предсказать вероятное направление «российской атаки», но ситуация их не тревожит. «Мы верим в нашу армию и наших добровольцев», — сказала Балабанова.

Украинцы продолжают уделять внимание своим родным и близким, ведь, как знает Евгения Бурдиян, в любом случае ей не удастся повлиять на события. «То, что мы хотим, и то, что происходит, — это две большие разницы. Это не зависит от нас», — сказала она.

Между тем, у неё есть дела, которые требуют немедленных действий. Её дочь, которая живёт в Эстонии, возвращается домой на каникулы. «Мне нужно запланировать, что приготовить, и застелить ей постель», — поделилась с The Guardian Бурдиян.