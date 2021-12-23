Sky News: Путин искренне воспринимает расширение НАТО как оскорбление
На фоне роста напряжённости из-за Украины Владимир Путин заявляет, что Россия никому не угрожает, а следующий шаг остаётся за Западом. Президент России выступил на пресс-конференции по итогам года, откуда выходит в эфир наш московский корреспондент Диана Магней.
Диана, вам удалось задать вопрос господину Путину, и он, говоря простым языком, распалился. Каково ваше мнение о том, что он сказал вам на этой пресс-конференции?
ДИАНА МAГНЕЙ, московский корреспондент Sky News: Мне кажется, совершенно очевидно, насколько он оскорблён расширением НАТО на Восток. Я не считаю, что это всего лишь оправдание. Я думаю, он искренне полагает, что советским лидерам обещали, что НАТО не будет размещать войска за пределами Восточной Германии. Он говорил мне о пяти волнах расширения НАТО, из-за которых безопасность России под угрозой. И очевидно, он выбрал сегодняшний момент для того, чтобы попытаться продавить этот вопрос и, по сути, переустроить европейскую архитектуру безопасности, что, по моему мнению, крайне непросто будет осуществить.
Мы видели предложения о гарантиях безопасности, недавно отправленные Россией в Вашингтон и в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Как мы понимаем, переговоры по этим предложениям о гарантиях безопасности, а по сути, о европейской безопасности, между Россией и НАТО начнутся в начале 2022 года. Однако остаётся большим вопросом, будет ли Владимир Путин удовлетворён их результатом. Ведь в этих предложениях столько пунктов, на которые НАТО ни за что не согласится.
Например, вето на вступление Украины в Североатлантический альянс. Это решение остаётся на усмотрение суверенного государства. Оно также не согласится вывести войска из стран, которые вступили в НАТО после 1997 года. Вопрос в том, чего добивается Путин: хочет установить высокий начальный уровень (требований. — ИноТВ) для переговоров или ищет предлог для войны, так как знает, что эти условия никогда не будут удовлетворены.
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