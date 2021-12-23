Sky News: Путин искренне воспринимает расширение НАТО как оскорбление

Владимир Путин всерьёз обеспокоен приближением Североатлантического альянса к границам своей страны, считает корреспондент Sky News Диана Магней, которой удалось задать свой вопрос российскому президенту. По её словам, он воспользовался сегодняшней пресс-конференцией, чтобы обратить внимание на важность этого вопроса и продвинуть собственный взгляд на архитектуру безопасности в Европе.

На фоне роста напряжённости из-за Украины Владимир Путин заявляет, что Россия никому не угрожает, а следующий шаг остаётся за Западом. Президент России выступил на пресс-конференции по итогам года, откуда выходит в эфир наш московский корреспондент Диана Магней.

Диана, вам удалось задать вопрос господину Путину, и он, говоря простым языком, распалился. Каково ваше мнение о том, что он сказал вам на этой пресс-конференции?

ДИАНА МAГНЕЙ, московский корреспондент Sky News: Мне кажется, совершенно очевидно, насколько он оскорблён расширением НАТО на Восток. Я не считаю, что это всего лишь оправдание. Я думаю, он искренне полагает, что советским лидерам обещали, что НАТО не будет размещать войска за пределами Восточной Германии. Он говорил мне о пяти волнах расширения НАТО, из-за которых безопасность России под угрозой. И очевидно, он выбрал сегодняшний момент для того, чтобы попытаться продавить этот вопрос и, по сути, переустроить европейскую архитектуру безопасности, что, по моему мнению, крайне непросто будет осуществить.

Мы видели предложения о гарантиях безопасности, недавно отправленные Россией в Вашингтон и в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Как мы понимаем, переговоры по этим предложениям о гарантиях безопасности, а по сути, о европейской безопасности, между Россией и НАТО начнутся в начале 2022 года. Однако остаётся большим вопросом, будет ли Владимир Путин удовлетворён их результатом. Ведь в этих предложениях столько пунктов, на которые НАТО ни за что не согласится.

Например, вето на вступление Украины в Североатлантический альянс. Это решение остаётся на усмотрение суверенного государства. Оно также не согласится вывести войска из стран, которые вступили в НАТО после 1997 года. Вопрос в том, чего добивается Путин: хочет установить высокий начальный уровень (требований. — ИноТВ) для переговоров или ищет предлог для войны, так как знает, что эти условия никогда не будут удовлетворены.

И я думаю, существует ещё один сложный момент, на который я обратила внимание в одном из своих вопросов на пресс-конференции. Он всегда может заявить, что российским гражданам в Донбассе — стоит учесть, что он предоставил гражданство большинству местных жителей — угрожает провокация.

Он говорил, что им угрожает геноцид, что является откровенной ложью. Он может использовать их (жителей Донбасса. — ИноТВ) в качестве оправдания перед собственным народом, чтобы прийти к ним на выручку. Ведь он заявил на этой пресс-конференции: «Мы были вынуждены поступить так в Крыму».

Не забывайте: в первую очередь, эта пресс-конференция — по сути своей способ обращения (Путина. — ИноТВ) к собственному народу. Там присутствовало мало иностранных журналистов. Я стала одной из немногих, кто задал вопрос. Но подавляющее большинство — местные журналисты со всех регионов России. И здесь он (Путин. — ИноТВ) изображает себя жертвой агрессии НАТО и даёт понять, что, если Россию вынудят, ей придётся защищать российских граждан в Донбассе, которые могут оказаться в беде.

И я думаю, Запад окажется в очень непростой ситуации, когда в начале 2022 года начнутся переговоры. С учётом того, что Россия продолжает сохранять о-о-очень серьёзное военное присутствие на своей границе с Украиной.

Диана Магней из Москвы. Спасибо за репортаж.

Дата выхода в эфир 23 декабря 2021 года.