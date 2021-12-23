CNN: Путин проведёт свою ежегодную пресс-конференцию на фоне высокой напряжённости с Западом из-за Украины
По данным государственных СМИ, Россия хочет провести в следующем месяце переговоры с НАТО и США, всё ещё добиваясь от обоих гарантий безопасности. В преддверии этой встречи она даже опубликовала черновой вариант соглашения, однако многие из её требований расцениваются как не подлежащие обсуждению. Из Москвы сообщает Меллиса Белл.
МЕЛИССА БЕЛЛ, корреспондент CNN: Переговоры, которые могут пройти уже в следующем месяце, — это задумка и надежда для всех сторон после многих недель растущего недоверия из-за усиления напряжённости, жёсткой риторики и, разумеется, увеличивающейся численности российских военных на границе с Украиной.
Переговоры между США и Россией пройдут в месте, с которым нужно ещё будет определиться. Однако факт возможности этих переговоров признан как Вашингтоном, так и Россией.
В основе этих переговоров, разумеется, будут требования, которые Москва выдвинула в последние несколько дней. Многие из них уже были сходу отвергнуты ведущим дипломатом США в Европе Карен Донфрид. Она объяснила, что многие из требований были неприемлемыми.
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