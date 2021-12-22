Американский сенатор: на Украине многое поставлено на карту — для Европы, Америки и всего мира

Американский сенатор, член президиума Международной Хельсинкской Федерации по правам человека Роджер Уикер призывает Джо Байдена «приручить русского медведя» и «остановить Путина прежде, чем он сделает первый выстрел». Как пишет он в статье для National Review, на Украине сегодня многое поставлено на карту — для Европы, Америки и всего мира, поэтому американский президент должен сделать всё, чтобы укрепить доверие союзников США и вернуть исчезающее уважение врагов Америки.

Когда-то было немыслимо, чтобы президент России Владимир Путин, несмотря на всю свою ностальгию по Советскому Союзу, захватил бы Донбасс, но сейчас эта угроза становится неминуемой, и она нависла не только над Украиной, но и над свободной Европой, считает американский сенатор, член президиума Международной Хельсинкской Федерации по правам человека Роджер Уикер. Как пишет он в статье для National Review, ради Украины и региона в целом Путин должен быть остановлен, прежде чем он сделает первый выстрел, и Джо Байден может предпринять для этого несколько шагов.

Как продолжает сенатор, Байден должен ясно заявить, что ни при каких условиях Украина не будет захвачена Россией. Американский президент должен повысить ставку, предупредив, что вторжение создаст для России тяжёлое бремя неприемлемо высоких людских потерь среди россиян, что означает, что США нужно задействовать все варианты и не делать никаких уступок.

Также США должны вооружить Украину современным оружием, в том числе системами ПВО и противотанковыми ракетными комплексами Javelin. Это не позволит России разгромить украинские позиции ещё до того, как российские войска начнут вторжение, поскольку сейчас Москва вооружена целым лесом баллистических ракет и обладает превосходством как на море, так и в воздухе.

В-третьих, пишет Роджер Уикер, НАТО должно направить войска в дополнение к сухопутным силам Украины.

«Высшее военное руководство Украины ясно дало понять, что, хотя украинцы готовы сражаться до самого конца, для отражения вторжения потребуется помощь Запада. Наращивание численности натовских войск на Украине могло бы удержать Путина от вторжения, одновременно демонстрируя непреходящую ценность НАТО как опоры европейской безопасности», — считает американский сенатор.

Помимо вышеперечисленного он предлагает Байдену ввести санкции против российских чиновников, связанных с трубопроводом «Северный поток — 2», и в отношении Путина и его ближайшего окружения.

Однако, резюмирует автор материала, к сожалению, администрация Байдена до сих пор отказывается придерживаться какого-либо чёткого курса действий. Основополагающей линией американского президента остаётся дипломатия видеоконференций и постоянного диалога, но «такой выхолощенный курс никогда не приручит русского медведя».

«Демонстрация слабости США по защите Украины отразится на глобальном уровне. Это побудит Россию продолжить своё опасное поведение в Восточной Европе, странах Балтии и в космическом пространстве. И это даст Китаю, нашему главному противнику, повод усомниться в решимости Америки и подвергнет нашего союзника Тайвань еще большей опасности. Ясно, что на Украине многое поставлено на карту — для Европы, Америки и всего мира. Президент Байден должен воспользоваться этой возможностью, чтобы укрепить ослабевающее доверие наших союзников и исчезающее уважение наших врагов», — призывает Роджер Уикер.