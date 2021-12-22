Британский эксперт: в украинском вопросе «НАТО и ЕС не имеют значения» — договариваться будут Москва и Вашингтон

Западные страны сами подливают масла в огонь обострения ситуации на Украине, поскольку Москва чувствует, что её обеспокоенность по поводу безопасности игнорируют, и считает, что пришла пора действовать, заявил в интервью Daily Express британский политолог Ричард Саква. По его словам, в урегулировании этого кризиса «в конечном счёте НАТО и ЕС не имеют значения», поэтому договариваться предстоит России и Америке.

На фоне наращивания российских войск на границе с Украиной и сообщений о том, что Москва планирует вторжение уже в следующем месяце, усиливаются и опасения перед потенциальной войной, пишет Daily Express. По словам издания, в ходе своей недавней виртуальной встречи президенты России и США, Владимир Путин и Джо Байден, не сумели полностью нейтрализовать кризис.

В эксклюзивном интервью Daily Express профессор российской и европейской политики Кентского университета Ричард Саква заявил, что своим поведением западные страны лишь подливают масла в огонь. Отвечая на вопрос о главных причинах обострения украинского вопроса, эксперт отметил: «Недавнее обострение полностью завязано на дипломатии. Москва считает, что её обеспокоенность по поводу безопасности игнорируют, по сути, с 1991 года (это чуство разделял и Ельцин), и теперь полагает, что настал решающий момент».

По мнению Саквы, в условиях «безответственного и опасного вооружения Украины» стороны должны действовать сейчас, чтобы наконец прийти к каким-либо новым договорённостям в сфере безопасности. Москва это чувствует и поэтому выступила на прошлой неделе с двумя документами — проектами соглашений с США и НАТО, которые среди прочего включают приостановку учений альянса у российских границ и, по сути, запрет на вступление в блок Украины.

Как утверждает профессор, в случае реального конфликта на границе «полноценное вторжение» со стороны России «крайне маловероятно» — «если только Украина сама не пойдёт на определённые действия, что тоже маловероятно». «Москва хочет вернуться к договорённостям такого рода, которые действовали в конце холодной войны», — считает аналитик.

Возвращаясь к потенциальному конфликту и карательным мерам в отношении России, Саква подчеркнул, что санкции, вроде отключения от системы международных финансовых платежей SWIFT, различных эмбарго и прочего, будут жёсткими, но окажут негативное влияние на мировую экономику. «И учтите, что любые действия будут предприниматься совместно с китайцами», — добавил эксперт.

Говоря о перспективах вступления Украины в НАТО, на чём настаивает Киев, профессор предупредил: «Думаю, большинство специалистов сходятся во мнении, что членство Украины в НАТО в ближайшей перспективе не рассматривается. Однако какая-либо двусторонняя сделка с США может оказать такой же дестабилизирующий эффект. Мне кажется, США теперь это понимают — отсюда и недавняя вспышка дипломатической активности».

По словам Саквы, в урегулировании кризиса между Москвой и Вашингтоном «в конечном счёте НАТО и ЕС не имеют значения» — всё будет решать администрация США, «хотя ей и придётся привлечь на свою сторону союзников и конгресс».

Но если Россия и США так и не смогут договориться, возможно, альтернативой станет война, утверждает профессор. Он сравнивает ситуацию с карибским кризисом, в котором «каждая сторона придумала способ, как спасти лицо и отойти от края пропасти», а разговоры об умиротворении «равносильны самоубийству».

Как обращает внимание Daily Express, Россия в последнее время тоже выступает со всё более жёсткими заявлениями. Но западные страны рассчитывают, что дипломатическая деятельность поможет предотвратить катастрофу. «Если они ошибаются, украинцы надеются, что перспектива кровавой и затяжной войны может всё-таки заставить российского президента подумать дважды», — резюмирует издание.