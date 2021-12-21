NI: Запад не хочет вспоминать, как сам подготовил почву для развала Украины

На Западе принято считать, что украинский кризис является исключительно следствием действий агрессивной России, однако это не совсем полная история, считает обозреватель The National Interest Рамон Маркс. По его мнению, в общей точке зрения как бы случайно не учитывается то, как дипломатия ЕС и США фактически подготовила почву для дестабилизации и развала Украины.

На Западе принято считать, что семь лет назад бывший президент Украины Виктор Янукович вместо того, чтобы подписать с Европейским союзом соглашение об ассоциации, пытался предать свою страну, заключив торговое соглашение с Россией. Это привело к «демократическому движению на майдане», в результате чего Януковича отстранили от власти. В ответ Россия «вторглась в Крым* и спровоцировала гражданскую войну на востоке Украины». Однако, как считает обозреватель The National Interest Рамон Маркс, это не совсем полная история, поскольку в общей точке зрения как бы случайно не учитывается то, как дипломатия ЕС и США фактически подготовила почву для дестабилизации и развала Украины.

Как пишет автор статьи, в действительности же история начинается с Януковича, этнического русского, который был избран президентом Украины в 2010 году. После избрания задачей нового президента было провести переговоры о возможном членстве в ассоциации с ЕС и при этом удовлетворить альтернативные требования России о более тесных торговых отношениях.

Лавируя в этой сложной ситуации, Янукович был вынужден бороться с проблемой отсутствия единого мнения в обществе. Поддержка ЕС была сосредоточена скорее в западных областях Украины, чем в областях, в которых проживают этнические русские. По данным независимых опросов, проведённых ещё в августе 2013 года, идею соглашения об ассоциации между Европейским союзом и Украиной в целом поддержали только 42% участников опроса, а за подписание соглашения о таможенном союзе с Россией высказался 31% респондентов.

Несмотря на то что, по опросам общественного мнения, ни среди сторонников соглашения с Россией, ни среди тех, кто выступил в поддержку соглашения с ЕС, большинства не набралось, Янукович твёрдо стремился к ассоциации с ЕС. Сегодня, отмечает Рамон Маркс, практически никто не вспоминает о том, что он парафировал соглашение об ассоциации с Брюсселем в марте 2012 года. При этом Янукович открыто выступал против членства в возглавляемом Россией Таможенном союзе.

В то время в публичных выступлениях Янукович демонстративно подтверждал своё твёрдое намерение завершить процесс подписания соглашения с ЕС, включая проведение неоднозначных судебных и управленческих реформ, которых требовал Брюссель. Брюссель также оказывал давление на Януковича, требуя прекратить уголовное преследование бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко. Брюссель предупредил, что отношение к Тимошенко угрожает парафированному торговому соглашению, официальное подписание которого должно было состояться 29 ноября 2013 года в Литве. В качестве условия подписания соглашения Брюссель настаивал на освобождении Тимошенко из тюрьмы для лечения за границей.

Однако это требование оказалось слишком жёстким для внутренней политики Украины. В тот же день, учитывая нарастающее давление Москвы, правительство Януковича издало указ, призывавший к проведению трёхсторонних переговоров между Украиной, ЕС и Россией для решения всех вопросов между конкурирующими блоками. Однако в тот момент Янукович, судя по всему, не испытывал колебаний и своих позиций не сдавал. В тот же день, когда парламент не одобрил освобождение Тимошенко, президент подтвердил, что альтернативы реформ и альтернативы европейской интеграции для Украины не существует.

В дополнение к давлению извне в течение следующих дней начались демонстрации, которые широко освещали западные СМИ. Тысячи людей, в основном западные украинцы, вышли на улицы Киева, протестуя против любого шага назад от подписания соглашения об ассоциации с ЕС и призывая к расширению демократии западного образца.

26 ноября 2013 года решимость Януковича продвигаться вперёд к заключению соглашения с Брюсселем начала давать трещины. Несмотря на присутствие украинского президента на саммите ЕС в конце ноября, соглашение об ассоциации подписано не было. Признавая, что Россия просила Украину отложить подписание, он вновь призвал к дальнейшим переговорам с ЕС по условиям подписания. Янукович также попросил Брюссель предоставить компенсацию, чтобы возместить любые потери в торговле с Россией, если Украина сблизится с Брюсселем. Также он снова призвал к проведению трёхсторонних переговоров между Украиной, Россией и ЕС, чтобы попытаться урегулировать дипломатическим путём все нерешённые вопросы и разногласия. ЕС отказался участвовать в трёхстороннем процессе и вместо этого потребовал, чтобы Янукович немедленно подписал торговое соглашение.

С этого момента, пишет автор статьи, украинское государство начало раскалываться. Движение на майдане приобретало всё более революционный характер, учитывая, что США открыто разжигали пламя оппозиции избранному президенту Януковичу. Несмотря на статью 41 Венской конвенции о дипломатических отношениях, которая призывает дипломатов не вмешиваться во внутренние дела, помощник госсекретаря США по делам Европы открыто появилась на майдане вместе с послом США. Они подбадривали участников протеста и даже раздавали демонстрантам и сотрудникам силовых служб печенье и булочки.

В феврале 2014 года, когда дипломаты ЕС и США пытались выступить посредниками между оппозицией и Януковичем в урегулировании вопроса о переходном периоде, ситуация на улицах Киева продолжала ухудшаться. Столкновения всё больше выходили из-под контроля, в результате чего погибло более 130 человек, в том числе 18 полицейских.

22 февраля 2014 года Янукович бежал из Киева, когда разъярённая толпа разграбила его официальную резиденцию. В тот же день украинский парламент освободил Януковича от президентских полномочий, заявив, что он отстранился от власти и не выполняет своих обязательств. Парламент назначил новые президентские выборы на 25 мая 2014 года, и было создано временное правительство. Наконец, уступив требованиям ЕС, правительство освободило Тимошенко из тюрьмы. Полиция сразу же присягнула на верность новым властям, заявив, что теперь она стоит «на стороне народа». Её примеру последовали армия и службы безопасности, объявив, что не будут идти против воли народа.

Россия протестовала против насильственного свержения Януковича. Посмотрев, как этнические украинцы при открытой поддержке США и ЕС заставили демократически избранного Януковича покинуть свой пост, Путин перешёл от дипломатии к рассмотрению других способов защиты интересов России. В результате Россия «оккупировала Крым и начала разжигать восстания этнических русских на востоке Украины».

По мнению автора статьи, Вашингтону и Брюсселю следовало бы подумать о том, что изменение статус-кво путем предоставления Украине статуса ассоциации с ЕС в сочетании с обещаниями предоставления в будущем членства в НАТО может вызвать резкую реакцию России. Вместо этого Европейский союз при поддержке США изрядно перестарался, что привело к дипломатическому фиаско в плане стабильности в регионе. Однако Западу ещё не поздно рассмотреть более взвешенный дипломатический подход для восстановления более стабильной ситуации.

«У стран — членов НАТО нет реальных военных возможностей для успешной защиты Украины, а у стран — членов НАТО в Европе даже нет возможности или желания идти этим путём. А вот успешные дипломатические проекты, в результате которых Финляндия и Австрия во время холодной войны выбрали нейтральный статус, можно было бы пересмотреть и адаптировать в качестве потенциальных подходов для содействия разрешению кризиса на Украине. Запад должен и дальше давать понять России, что в случае её вторжения на Украину она очень дорого заплатит в условиях экономических санкций, но частью решения должны быть ещё и соответствующие заверения в адрес Москвы в том, что вступления Украины в НАТО не произойдёт», — пишет автор статьи.

Он также считает, что Брюсселю, Москве, Вашингтону и Киеву необходимо найти, каким образом обеспечить процветание взаимовыгодных торговых отношений между всеми сторонами, вернуть мир в Донбасс и найти для Запада способ реагировать «на присоединение Крыма как на свершившийся факт» и при этом сохранить лицо. Однако на этот раз Брюсселю не следует высокомерно отказываться от переговоров в рамках трёхстороннего или четырёхстороннего процесса между всеми заинтересованными сторонами.

«Украина во многих отношениях сегодня была бы в лучшем положении, если бы она никогда не начинала переговоры об ассоциации с ЕС. Но, будем надеяться, ещё есть достаточно времени, чтобы собраться с силами и вернуться к нормальной жизни с помощью более эффективной дипломатии, пока не разразилась настоящая война», — подводит итог Рамон Маркс.