The Times призвала готовиться к испытанию со стороны России и Китая
Преимуществ от военной агрессии на Украине для Владимира Путина больше, чем издержек, считает британский аналитик и публицист Эдвард Лукас. Как он пишет в статье для The Times, непосредственным выигрышем может стать дополнительная территория, например побережье Азовского моря, однако больше всего стоит опасаться того, что сторонящиеся войны западноевропейские столицы могут посчитать, что стоит пойти на военные и дипломатические уступки. Результатом этого может стать новое соглашение типа того, что было заключено в 1945 году в Ялте со Сталиным.
«Великие державы проведут с Россией переговоры через головы восточных европейцев, а потом выкрутят им руки, дабы те признали их результаты. Говорить будут о мире, безопасности и диалоге. Но на самом деле Путин покажет всем: кто сильнее, тот и прав», — пишет автор материала.
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