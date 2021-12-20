WP: холодная война закончилась, США пора выйти из схватки с Россией

Хотя холодная война давно окончена, США и Россия по-прежнему видят друг в друге врага. Причём, как отмечает в статье для The Washington Post Джозеф Вайсберг, в этом столкновении немалая роль у самих Штатов. Он предлагает Вашингтону сделать шаг навстречу России, перестать критиковать её за действия на внутреннем поле, снять санкции.

Судя по развивающемуся конфликту вокруг Украины, можно подумать, что холодная война никогда не заканчивалась, пишет Джозеф Вайсберг в своей статье для The Washington Post. Тем более недавно один из сенаторов и вовсе предложил использовать ядерное оружие против России превентивно.

Автор статьи вспоминает, как в 1990 году он служил в ЦРУ и тогда его коллеги мечтали об уничтожении КГБ и всего Советского Союза. Он отмечает, что эта мечта в немалой степени была продиктована бесконечными антисоветскими заявлениями, которые укоренились в американской культуре времён холодной войны. Даже спустя много лет многие американцы находятся всё ещё под их влиянием. Поэтому они считают, что современная Россия невероятно агрессивна.

Так что хотя Советский Союз исчез, борьба между США и Россией остаётся. И этот конфликт пережил практически все понятия, которыми подпитывался, что говорит о том, что обеим сторонам нужен образ врага.

Автор статьи исследует эту потребность. Образ врага помогал приписывать ему все негативные черты, а себе — добродетели. В 1970-х и 80-х в Штатах было невозможно избежать фильмов, телепередач и книг, в которых СССР изображался бы в чёрном цвете. Автор статьи вспоминает, как в школе они прятались под парты, чтобы подготовиться к советской ядерной атаке, а в их учебниках опускалась тема того, какие усилия и жертвы были у Советского Союза, чтобы победить нацизм. Но больше всего эта тенденция проявилась в СМИ.

И хотя были смельчаки, которые ставили под сомнение этот консенсус, отмечали социальные достижения советской власти, а также поддержку советского народа своим лидерам, но эти голоса попадали на окраины журналистики и научной мысли, их не замечали.

Автор статьи понял, насколько упрощённым был его взгляд на «империю зла» по прошествии времени, когда Советский Союз распался, а сам он учился в академии. К тому же с постсоветского пространства стали приходить новые веяния, которые изменили его взгляд на многие вещи — от сталинизма до советских СМИ. «Мне стало ясно, что КГБ был гораздо больше похож на ЦРУ, чем я когда-либо мог себе представить».

«В Америке мы все, похоже, застряли в прошлом. Прямо как во время холодной войны, мы считаем себя хорошими ребятами, которые стали жертвой аморального оппонента», — пишет автор статьи. Но на этот раз врагом воспринимается Россия, воплощённая во Владимире Путине. По общему представлению, Путин хочет вернуть славу Советского Союза, это диктатор, который намерен распространять авторитарную российскую систему за рубеж. И хотя, по словам автора статьи, это правда, стоило бы добавить других красок этой картине, попытаться понять точку зрения Путина.

Равно как и в советские времена, в американском обществе не обсуждается роль Штатов в нынешнем конфликте. Автор статьи напоминает, что, когда Путин пришёл к власти, он был открыт сотрудничеству с Западом: у него не было антиамериканской риторики, он хотел укрепить российскую экономику с помощью торговли. Он поддержал США, когда после терактов 11 сентября позволил Штатам разместить базы в Центральной Азии. Частично это было связано с тем, что Россия была занята войной в Чечне, а значит, общей борьбой с терроризмом, но это не умаляло честности намерений.

А потом за несколько лет США попытались интегрировать бывшие советские республики в западное пространство, ввели санкции против России и её интересов в наказание за её «плохое поведение», причём как на её территории, так и за рубежом. Всё это были агрессивные шаги, которые любой человек или государство сочтёт за угрозу. Так что и любые действия России он предлагает рассматривать в контексте того, что США сделали, наоборот, против России, и тогда ситуация становится больше похожа на «око за око». Так, он признаёт, что финансовая поддержка США российским группам мониторинга за выборами и соблюдением прав человека — это вмешательство во внутренние дела России.

Он отмечает, что в последние годы интенсивность конфликта между Россией и США периодически снижалась, но никогда не исчезала надолго. США глубоко зашли в российское ближнее зарубежье, включая Украину. Разные приоритеты и альянсы поставили Россию и США по разные стороны конфликта в Сирии. Каждый цикл выборов в США даёт России шанс вести свою пропаганду, а каждый случай политических репрессий в России даёт обратную возможность Штатам.

Автор статьи рассуждает, что могли бы сделать США, чтобы прекратить эту опасную конфронтацию. Например, они могли бы снять санкции, перестать высказываться по поводу внутренних дел России, позволить ей самостоятельно решать свои проблемы. Обычно страны, которые находятся в состоянии конфликта, идут на взаимные уступки, но в данном случае это не получается. Так что автор статьи предлагает Вашингтону сделать жест доброй воли и сосредоточиться на своём поведении.

Нет никаких гарантий, что этот шаг заставит Россию сделать шаг навстречу или что из-за этого напряжённость настолько снизится, что ситуация на Украине перестанет быть столь напряжённой. И даже если на Украине произойдёт эскалация, у США есть возможность дать на это разный ответ: не только через угрозы и санкции, но оценив, как на протяжении многих лет они сами укрепляли обеспокоенность России по поводу утраты влияния. «Мы сыграли по меньшей мере очень весомую роль в укреплении враждебности между нашими странами. В конечном итоге мы не можем контролировать, что Россия сделает в этом долгоиграющем конфликте. Но мы можем как минимум попытаться выйти из схватки», — делает вывод автор статьи в The Washington Post.