«Ходить по краю и не упасть»: польский эксперт обнаружил сходство между Путиным и Эйзенхауэром

По мнению польского профессора Збигнева Левицкого, на переговорах с Байденом Путин применил метод, опробованный американским президентом Эйзенхауэром. Он заключается в том, чтобы «дойти до самого края и при этом не упасть», — заявил эксперт порталу Wirtualna Polska.

«По двум причинам российско-американские переговоры напоминают мне период холодной войны. Во-первых, мы с большим напряжением ждали переговоров лидеров двух стран, что ещё в недавнее время было стандартным делом, а когда-то — большим событием. Во-вторых, я считаю, что Путин применил метод президентства Дуайта Эйзенхауэра, разработанный его госсекретарём, который называется «ходить по краю». Это выдающаяся политическая способность дойти до самого края и при этом не упасть», — заявил порталу Wirtualna Polska польский профессор и американист Збигнев Левицкий.

По мнению эксперта, Путин сейчас хочет добиться определённых уступок со стороны США. Приоритет России заключается в недопущении членства Украины в НАТО. «Других приоритетов в ходе встречи ему не пришлось называть, по крайней мере из-за плохой экономической ситуации в России. «В конечном итоге Путин не перейдёт через край и не нападёт на Украину. Одновременно он, однако, будет рассчитывать на то, что Байден и Запад взамен за это ему что-то дадут», — объяснил американист.

После встречи администрация США сообщила, что президент США предупредил Путина о том, что США и их европейские союзники ответят на возможную военную эскалацию России на Украине при помощи жёстких санкций и других мер. «Это, безусловно, был бы кровавый конфликт. В настоящее время украинская армия располагает значительными силами и хорошим вооружением. Однако нужен ли Путину сегодня конфликт, который приведёт к тысячам жертв? Что он при помощи этого выиграет? Ведь он не имеет дело с национальным восстанием в России», — подчеркнул польский профессор.

В свою очередь, генерал Роман Полько посоветовал Западу и впредь относиться к «тонким ходам» Путина с полной серьёзностью, ведь он не бросает своих слов на ветер. «Достаточно вспомнить Барака Обаму, который заверил, что если в Сирии будет применено химическое оружие, туда войдут американские войска. И как же обстоят дела сегодня? А вот так, что сирийский диктатор по-прежнему преуспевает при поддержке России. Похожая ситуация может иметь место и на Украине, а пока что президент России явно хочет получить какую-то выгоду — сертификацию газопровода «Северный поток — 2» или, возможно, отмену некоторых санкций, введённых США в отношении России. Не исключено, что он очень скоро сдаст назад и понизит давление. Однако это не значит, что он откажется от дестабилизации Украины», — предупредил польский военный.

Он также не исключает, что в долгосрочной перспективе Россия может предпринять попытки лишить Украину доступа к Чёрному морю и тем самым взять контроль над её экономикой. «При таком раскладе сама Украина попадёт в западню Путина, а силовые структуры, зелёные человечки и различного рода шантаж будут этому лишь в помощь. Украина уже сегодня находится в тисках России. Поэтому ей нужна реальная военная и экономическая помощь, а не похлопывание по плечу», — резюмировал генерал Роман Полько.