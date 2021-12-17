Global Times: «маяк демократии» и «очередное пушечное мясо» — Литве не стоит гордиться пустой похвалой США

В ходе своей недавней встречи с министром обороны Литвы глава Пентагона Ллойд Остин назвал балтийскую страну «маяком демократии», поскольку она среди прочего принимает «изгнанных из своих стран российских и белорусских оппозиционных лидеров». По мнению Global Times, Вильнюсу не стоит гордиться пустыми похвалами Америки — Вашингтон доволен его провокациями в отношении Москвы и Пекина, но воспринимает союзника как «очередное пушечное мясо».

Недавно Литва, оказавшаяся в непростой ситуации после своих провокаций в адрес России и Китая, получила высокую «награду» от Америки — титул регионального «маяка демократии», пишет китайская газета Global Times.

В понедельник 13 декабря министр обороны США Ллойд Остин приветствовал в Пентагоне своего литовского коллегу Арвидаса Анушаускаса со словами: «Литва стала маяком демократии в регионе. Среди прочего она даёт убежище изгнанным из своих стран российским и белорусским оппозиционным лидерами, и это — важный пример, которому стоит последовать и другим союзникам».

Так что же такое сделала Литва, чтобы претендовать на звание «маяка демократии»? По мнению Global Times, явно не что-то выдающееся в сфере демократии — вместо этого Вильнюс «осмеливается в интересах Вашингтона провоцировать влиятельные державы».

По логике США, страна, которая даёт приют оппозиционным лидерам из других государств, заслуживает звания «маяка демократии». Но только это — «вопиющее нарушение принципа ООН о невмешательстве во внутренние дела других суверенных государств», обращает внимание научный сотрудник Китайского института современных международных отношений Сунь Кэцинь. То есть США поощрили Литву за нарушение устава ООН. По словам издания, «Вильнюсу не стоит задирать нос — ему лучше быть бдительнее». «Иначе этот маяк очень скоро сам себя спалит», — комментирует Сунь.

Как полагает Global Times, для Америки и Литва, и «демократия» — всего лишь инструменты, которыми можно добиваться желаемого. Стоит только вспомнить, что могло случиться, когда Вильнюс как следует не скоординировал с Вашингтоном работу по санкциям в отношении белорусского предприятия «Беларуськалий» — литовские министр иностранных дел и транспорта чуть было не лишились своих постов.

Но США нет дела до того, будут ли вредить их санкции интересам Вильнюса — даже несмотря на то, что эта маленькая страна «из кожи вон лезла ради Вашингтона, чтобы спровоцировать Китай в связи с тайваньским вопросом», продолжает газета.

За исключением пустых приятных слов в адрес этих маленьких стран, не думающих своим умом, США едва ли могут предложить им какую-то реальную помощь. «Какую бы страну или регион США ни окрестили как «маяк демократии», они, по сути, в конечном счёте станут для Америки пушечным мясом. Будь то Грузия, Украина, Тунис или Ближний Восток, где США продвигают демократию, эти места столкнутся с хаосом, свержением правительств, застоями в развитии и страданиями людей», — уверено издание.

Global Times утверждает, что Литва — «очередное пушечное мясо, которое не слишком много стоит в глазах США». К сожалению, Вильнюс считает честью, что Вашингтон им пользуется, а Америке это лишь на руку. Литва решительно ставит себя во враждебную позицию по отношению к России и Китаю, и её политики не замечают своей недальновидности.