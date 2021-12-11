Daily Mail: Великобритания отправит военнослужащих в Польшу и Литву для борьбы с миграционным кризисом

Лондон окажет Варшаве и Вильнюсу поддержку в борьбе с миграционным кризисом на границе с Белоруссией, отправив в обе страны своих военнослужащих, пишет Daily Mail. По данным газеты, в Польшу в декабре отправятся 140 британских военных инженеров, которые обеспечат «инфраструктурную поддержку», тогда как в Литву поедут разведчики, которым поручено оценить, может ли Великобритания как-то помочь стране справиться с нынешним «давлением».

Великобритания на фоне миграционного кризиса на белорусской границе, а также «наращивания Россией военного присутствия в непосредственной близости от Украины» направит в Польшу дополнительно 140 военнослужащих, а также отошлёт в Литву «группу специалистов по разведке», сообщает британский таблоид Daily Mail.

По информации издания, Лондон планирует расширить военное присутствие на польской территории, где в рамках укрепления восточных рубежей Североатлантического альянса уже дислоцированы 150 британских военнослужащих, отправив в страну ещё 140 военных инженеров, которые, согласно официальному заявлению минобороны Соединённого Королевства, будут обеспечивать «инфраструктурную поддержку». В Литву же предполагается отправить разведгруппу, которая «установит, может ли Великобритания обеспечить какую-то экспертную или материальную помощь для того, чтобы помочь стране справиться с нынешним давлением», цитирует Daily Mail заявление ведомства.

По данным газеты, британские военные инженеры прибудут в Польшу в конце декабря и пробудут там до апреля.

Как подчёркивается в материале Daily Mail, Польша и Литва, а также соседняя Латвия вот уже несколько месяцев сталкиваются с притоком мигрантов, прибывающих из Белоруссии. Западные страны обвиняют власти этой страны в том, что они целенаправленно организовали этот миграционный кризис.

«Опасения» у Лондона вызывают и действия России, которая, как предполагают в Великобритании, готовится к «разрушительной военной операции против Украины», говорится в статье.