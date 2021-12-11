Daily Mail: Великобритания отправит военнослужащих в Польшу и Литву для борьбы с миграционным кризисом
Великобритания на фоне миграционного кризиса на белорусской границе, а также «наращивания Россией военного присутствия в непосредственной близости от Украины» направит в Польшу дополнительно 140 военнослужащих, а также отошлёт в Литву «группу специалистов по разведке», сообщает британский таблоид Daily Mail.
По информации издания, Лондон планирует расширить военное присутствие на польской территории, где в рамках укрепления восточных рубежей Североатлантического альянса уже дислоцированы 150 британских военнослужащих, отправив в страну ещё 140 военных инженеров, которые, согласно официальному заявлению минобороны Соединённого Королевства, будут обеспечивать «инфраструктурную поддержку». В Литву же предполагается отправить разведгруппу, которая «установит, может ли Великобритания обеспечить какую-то экспертную или материальную помощь для того, чтобы помочь стране справиться с нынешним давлением», цитирует Daily Mail заявление ведомства.
По данным газеты, британские военные инженеры прибудут в Польшу в конце декабря и пробудут там до апреля.
Как подчёркивается в материале Daily Mail, Польша и Литва, а также соседняя Латвия вот уже несколько месяцев сталкиваются с притоком мигрантов, прибывающих из Белоруссии. Западные страны обвиняют власти этой страны в том, что они целенаправленно организовали этот миграционный кризис.
«Опасения» у Лондона вызывают и действия России, которая, как предполагают в Великобритании, готовится к «разрушительной военной операции против Украины», говорится в статье.
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